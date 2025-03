Posto di blocco, se hai lo smartphone scarico sono 500€ di multa: il motivo è allucinante | Ma la Polizia non sente ragioni

Con l’app IO la patente di guida è in formato digitale ma occhio ai controlli: la batteria del tuo cellulare può tirarti un butto colpo!

L’avvento della digitalizzazione ha portato con sé numerosi vantaggi, tra cui la possibilità di avere documenti importanti sempre a portata di mano sul proprio smartphone. Tuttavia, questa comodità può trasformarsi in un vero e proprio incubo in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, soprattutto se il dispositivo è scarico.

La situazione descritta mette in luce un paradosso dell’era digitale: da un lato, si promuove la digitalizzazione dei documenti per semplificare la vita dei cittadini; dall’altro, si applicano sanzioni severe in caso di malfunzionamento dei dispositivi necessari per esibirli.

Ecco l’esempio pratico. L’app IO, sviluppata dal Dipartimento per la trasformazione digitale, permette di avere a disposizione la patente di guida in formato digitale.

Una soluzione smart pensata per semplificare la vita dei cittadini. Ma cosa succede se, durante un posto di blocco, il nostro smartphone si spegne a causa della batteria scarica?

La multa e le ragioni della Polizia

Nel caso di controllo di polizia con la concomitante circostanza del telefono scarico, le forze dell’ordine considerano la patente digitale come non esibita, equiparandola alla mancanza del documento cartaceo. Il risultato? Una multa salata, che può arrivare fino a 500 euro.

Una cifra considerevole, soprattutto se si considera che il documento è comunque presente, seppur in formato digitale. Le ragioni addotte dalla Polizia sono legate alla necessità di verificare immediatamente la validità del documento e l’identità del conducente. In assenza di un dispositivo funzionante, questa verifica non è possibile, da qui la sanzione.

Cosa dice la legge

La patente digitale è un’innovazione utile, ma è essenziale utilizzarla in modo responsabile. Essere preparati e conoscere le regole può evitare sanzioni e inconvenienti durante un controllo stradale. In effetti il Codice della Strada prevede che il conducente debba essere in grado di esibire i documenti di guida su richiesta delle forze dell’ordine.

La patente digitale è riconosciuta come documento valido, ma la sua esibizione è subordinata al corretto funzionamento del dispositivo elettronico. Per questi motivi, assicurati che il tuo smartphone sia sempre carico quando sei alla guida. Inoltre anche se hai la patente digitale, è sempre consigliabile avere con sé la versione cartacea come backup. In attesa di un ripensamento da parte del legislatore, l’unica soluzione è adeguarsi alla nuova norma. Procurati la delega, anche se ti sembra un’assurdità.