“Alt! Questa è la macchina della mamma”, multa da 4.000€ senza possibilità di replica | Polizia ferma a ogni incrocio

Terrore e multe da capogiro sono gli effetti della norma sulla tracciabilità dei conducenti. Prestare l’auto non sarà più come prima

Il Nuovo Codice della Strada ha introdotto una serie di modifiche significative che impattano direttamente sulla vita quotidiana degli automobilisti. Tra queste, una delle novità più discusse riguarda il prestito dell’auto a terzi.

La consuetudine di prestare l’auto a familiari, amici o conoscenti è sempre stata una pratica comune. Tuttavia, con l’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, questa abitudine potrebbe costare cara.

La norma, introdotta dal nuovo Codice della Strada, mira a contrastare il fenomeno delle auto “fantasma” e a garantire che le forze dell’ordine abbiano sempre un quadro chiaro di chi utilizza un determinato veicolo.

In pratica, se un figlio guida abitualmente l’auto della madre, o se un amico usa la macchina di un altro per un periodo prolungato, è necessario aggiornare la carta di circolazione con il nome del nuovo utilizzatore.

Cosa prevede la nuova normativa

La nuova normativa mira a contrastare l’uso improprio dei veicoli e a garantire una maggiore tracciabilità dei conducenti. In particolare, l’articolo 94 del Codice della Strada prevede che: Se un veicolo viene utilizzato da una persona diversa dal proprietario per un periodo superiore a 30 giorni, è necessario aggiornare la carta di circolazione. L’aggiornamento deve essere effettuato presso la Motorizzazione Civile e comporta la registrazione del nome del nuovo utilizzatore.

In alternativa all’aggiornamento della carta di circolazione, è possibile redigere una delega formale che autorizzi l’utilizzo del veicolo da parte di terzi. Per i familiari conviventi non c’è l’obbligo di aggiornare la carta di circolazione. La mancata osservanza di queste disposizioni comporta sanzioni pecuniarie che possono variare da 728 a 3.636 euro. In casi estremi, le forze dell’ordine possono anche procedere al ritiro della carta di circolazione.

Controlli a tappeto

Il nuovo Codice della Strada introduce importanti novità che richiedono una maggiore attenzione da parte degli automobilisti. È fondamentale informarsi sulle nuove regole e adottare comportamenti responsabili per evitare sanzioni e garantire la sicurezza stradale. A questo proposito, le forze dell’ordine, stanno effettuando controlli e verifiche a tappeto su tutto il territorio nazionale.

Questo ha generato un clima di apprensione tra gli automobilisti, molti dei quali non sono a conoscenza della norma sul prestito dell’auto a terzi o non ne hanno compreso la portata. In caso di controlli, ricorda di mantenere la calma e di tenere sempre a portata di mano la carta di circolazione e i documenti del veicolo.