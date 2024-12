Posto di blocco, quando una rapida ispezione ai vetri può costare 340€ | Il dettaglio non passa inosservato

Vetri auto: anche le più piccole scheggiature sono pericolose. Perché i vetri sono così importanti e cosa fare in caso di danneggiamenti

Il controllo ai posti di blocco è una prassi consolidata per garantire la sicurezza stradale. Gli agenti, oltre a verificare la documentazione, effettuano spesso un’ispezione visiva dei veicoli, prestando particolare attenzione alle condizioni dei pneumatici, dei fari e, soprattutto, dei vetri. È proprio quest’ultimo aspetto che, in molti casi, può nascondere insidie e comportare sanzioni economiche tutt’altro che trascurabili. La visibilità è un elemento fondamentale per guidare in sicurezza. Un parabrezza crepato o una spaccatura su uno dei cristalli laterali possono compromettere seriamente la capacità del conducente di percepire ciò che accade intorno al veicolo, aumentando notevolmente il rischio di incidenti. Per questo motivo, il Codice della Strada prevede specifiche norme in materia di integrità dei vetri.

Le sanzioni per “visibilità compromessa”

Se durante un controllo agli autoveicoli, gli agenti accertano la presenza di una crepa o di una scheggiatura che comprometta la visibilità, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria. L’importo della multa può variare a seconda della gravità dell’infrazione e della regione in cui si verifica il controllo, ma in linea generale si parla di una cifra che può superare i 340 euro. In casi di danneggiamenti al parabrezza, purtroppo, non esiste una definizione precisa e oggettiva dell’infrazione di guida in “visibilità compromessa”. La valutazione è demandata al giudizio discrezionale dell’agente accertatore, che dovrà valutare se la presenza della crepa o della scheggiatura possa in qualche modo limitare la visuale del conducente. Oltre alla multa, il conducente potrebbe essere costretto a fermare il veicolo e a provvedere alla riparazione del danno prima di poter riprendere la circolazione. In alcuni casi, potrebbe anche essere disposto il fermo amministrativo del veicolo.

Come evitare di incorrere in sanzioni?

La manutenzione regolare del veicolo è un obbligo di legge e, soprattutto, una garanzia di sicurezza per sé stessi e per gli altri utenti della strada. Prestare attenzione alle condizioni dei vetri e intervenire tempestivamente in caso di danneggiamenti è un modo semplice ed efficace per evitare sanzioni e, soprattutto, per ridurre il rischio di incidenti. Per evitare spiacevoli sorprese ai posti di blocco, infatti, è fondamentale mantenere il parabrezza e tutti gli altri cristalli del veicolo in perfette condizioni. In caso di impatto con un sasso o di altri piccoli incidenti che provocano scheggiature, è consigliabile far riparare il danno il prima possibile.