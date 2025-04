Codice della Strada, Salvini è agguerrito: se hai saltato un pagamento ti bloccano l’auto e ti prelevano 1.300€ dal conto | Nuovo sistema attivo da ora

Matteo Salvini è ormai agguerrito e chiunque salti un pagamento vede ritirata la sua auto e prelevati 1.300 euro dal conto.

Ancora una nuova decisione presa da Matteo Salvini che è destinata a far discutere veramente tutti. Si teme che ci possano essere ripercussioni molto importanti su tutti i cittadini italiani che ancora una volta devono affrontare le decisioni prese dagli organi si governo senza poter dire come la pensano.

La riforma delle regole stradali poi, sta diventando veramente insostenibile per tutti i cittadini che sembrano trovarsi in difficoltà nel riuscire a seguire le normative, soprattutto quando riguardano i pagamenti.

La realtà è che la crisi economica continua a farsi sentire e questo si traduce in una difficoltà notevole in quello che è il saldo di importo per cui si ha l’obbligo di pagare.

Insomma, sembra essere una situazione veramente molto incresciosa, che occorre però conoscere, per evitare problematiche.

I pagamenti a cui gli automobilisti sono chiamati

Il codice della strada non determina solo quelli che sono i comportamenti più o meno corretti da adottare quando si è al volante della propria automobile, ma anche quelli che sono i pagamenti a cui, periodicamente occorre provvedere. I cari automobilisti prendono la loro calcolatrice e scoprono quanto sia difficile far quadrare i conti. I costi del carburante aumentano, proprio come quelli della polizza RC Auto. A questi costi si aggiunge poi la manutenzione periodica della propria automobile, la revisione, il tagliando, il cambio pneumatici e altre componenti, fino al bollo auto.

Quest’ultimo è un’imposta che viene amministrata dalle Regioni a livello locale, a cui gli automobilisti sono chiamati ogni anno. Molta attenzione si sta ponendo nei confronti di coloro che non provvedono al pagamento. Si ha il bisogno di assicurare che il saldo avvenga e si sta pensando a misure specifiche a riguardo.

La realtà sugli importi da pagare

La realtà è che purtroppo negli ultimi anni si è venuto a creare un buco economico enorme. Lo stato parla di un debito medio pro capite che si assesta a 18.855 euro, un importo non indifferente, in cui sono presenti anche bolli auto non pagati e multe non saldate. Una situazione che sta mettendo in ginocchio le casse di uno stato che cerca denaro anche per i sui cittadini.

Anche le regioni sono in affanno, soprattuto per via dei bolli auto non pagamento. L’evasione, ancora alle stelle, preoccupa e non poco lo Stato intero. Si chiede quindi, di intervenire, per riuscire a salvare il paese da conseguenze economiche molto più gravi. In tempi non sospetti si è parlato della possibilità di bloccare l’auto a chi non paga, abbinando il sequestro a una salatissima multa. Vedremo se nella prossima manovra ci sarà qualcosa di simile.