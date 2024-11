Posto di blocco, fermano tutti per il controllo | Ti sarebbe bastato 1€ per risparmiarne più di 300

Un piccolo gesto come quello di controllare regolarmente lo spessore del battistrada può fare la differenza e salvarti da multe salate

Quanti di voi sono stati fermati a un posto di blocco e si sono visti infliggere una salata multa per delle gomme non a norma? Purtroppo, è un evento più comune di quanto si pensi. Le forze dell’ordine effettuano regolarmente controlli sulle gomme per garantire la sicurezza stradale e tutelare gli automobilisti. Guidare con pneumatici usurati è estremamente pericoloso e può compromettere seriamente la sicurezza stradale. Gomme lisce o con un battistrada insufficiente riducono l’aderenza su strada, aumentando il rischio di aquaplaning e di incidenti, soprattutto in condizioni di pioggia o su fondi scivolosi. Chi viene sorpreso a circolare con pneumatici non conformi rischia multe salate e, nei casi più gravi, il fermo del veicolo. Ma esiste un modo semplicissimo per evitare spiacevoli sorprese e assicurarsi che le proprie gomme siano sempre in regola: il test della monetina.

Perché è importante controllare le gomme?

Gli pneumatici sono l’unico punto di contatto tra il veicolo e l’asfalto. Gomme consumate oltre il limite di legge comportano un aumento significativo della distanza di frenata, soprattutto su superfici bagnate, mettendo a rischio la sicurezza vostra e degli altri utenti della strada. Inoltre, gomme consumate influiscono negativamente sui consumi di carburante e sull’aderenza del veicolo alla strada. La normativa europea stabilisce che la profondità degli intagli principali del battistrada non deve essere inferiore a 1,6 mm per autovetture, autocarri e rimorchi, 1,0 mm per motocicli, 0,5 mm per ciclomotori. È importante sottolineare che si tratta di valori minimi e che è sempre consigliabile sostituire gli pneumatici prima di raggiungere tali soglie, in quanto la performance del veicolo potrebbe già risultare compromessa.

La soluzione low-cost: una moneta da un euro

Per evitare di incorrere in sanzioni e mettere a rischio la propria incolumità, è sufficiente dotarsi di un semplice misuratore di battistrada. Basta, controllare le gomme con una moneta da 1€ permette di verificare in pochi secondi lo spessore del battistrada e di accertarsi che sia conforme ai limiti di legge e può evitarvi una multa salata. Inoltre, vi permetterà di programmare la sostituzione delle gomme in anticipo, evitando di rimanere a piedi in situazioni impreviste. Basta inserire la moneta nelle scanalature principali del battistrada. Se le stelle sul bordo della moneta sono visibili, significa che il battistrada è usurato oltre il limite consentito dalla legge e la vostra auto non è più a norma.