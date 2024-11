Tergicristalli alzati, il messaggio non è per te: se lo noti avverti subito le autorità

Se trovate i tergicristalli alzati della vostra auto, dovete fare molta attenzione, in quanto il messaggio rilasciato non è per voi. Per questo motivo fareste meglio ad avvisare subito le autorità.

Ogni componente presente nella vostra auto è collaudato affinché possa rilasciare una determinata funzione che migliori la vostra guida su strada. Per farvi un esempio, grazie ai fari, il vostro tragitto sarà illuminato sia al buio sia in condizioni di scarsa visibilità

Il clacson vi permette di rilasciare un segnale acustico a chi magari procede in retromarcia senza aver guardato dietro di lui prima di fare la manovra, la cintura di sicurezza vi protegge in caso di sinistri e così via.

Tra tutti questi, non possiamo non nominare i tergicristalli, la cui funzione è fondamentale per una guida sicura. Grazie a loro infatti, la visuale, in caso di pioggia o neve è sempre garantita. Ma cosa vuol dire secondo voi quando li trovate alzati? Ecco perché dovreste chiamare subito le autorità.

I significati dei tergicristalli alzati

Ci sono diversi modi nel mondo per comunicare con gli altri automobilisti. Non tutti li conoscono, eppure in alcuni Stati, questi segnali sono molto gettonati, come possiamo vedere dai vari post social rilasciati proprio a questo proposito. Tralasciando la famosa multa che si trova sul parabrezza oppure la truffa dei soldi rilasciati sul vetro, per costringervi a uscire, lasciando così incustoditi la borsa e il portafoglio, ce ne sono anche altri.

Soffermandoci sul nostro titolo, quando trovate i tergicristalli alzati, uno dei messaggi universali che un altro cittadino vuole rilasciarvi è quello di aver fatto un pessimo parcheggio, in molte circostanze infatti, questo genera molto disagio agli altri automobilisti che devono faticare per poter proseguire la propria marcia. Altre volte invece, in caso di maltempo, alcuni cittadini premurosi, alzano i tergicristalli per evitare che questi si danneggino, come in caso di forte nevicata. Oltre a questi però, esiste un altro messaggio molto inquietante, ecco di quale parliamo.

Se trovate i tergicristalli in questa maniera dovete chiamare subito le autorità

Oltre a tutti i messaggi sopra elencati, trovare i tergicristalli alzati della propria autovettura, ha anche un altro significato, molto più pericoloso. In questo caso, il primo consiglio è quello di chiamare le autorità. In alcuni Stati, come per esempio in America Latina, questo messaggio non è per voi guidatori, bensì per i delinquenti.

Con questa sorta di passaparola visivo, i ladri lasciano un messaggio, rivelando ai loro “colleghi” che la vostra auto merita di essere rubata, per tutta una serie di motivi che questi individui hanno analizzato. Prestate dunque sempre molta attenzione quando trovate strani messaggi sulla vostra auto.