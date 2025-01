Posti di blocco, smantellano a campione le mascherine del cruscotto | Se te lo trovano ti spennano come un pollo

Ai posti di blocco lo cercano sotto le mascherine del cruscotto, se te lo trovano ti arriverà una multa molto salata.

Il Codice della Strada, aggiornamento dopo aggiornamento, cerca di regolare ogni aspetto che potrebbe verificarsi in strada in merito alla percorrenza di veicoli a motore e non, su strada. Per esempio nell’ultima versione si parla anche di monopattini, aspetto sicuramente recente in Italia.

C’è bisogno di seguire le regole per evitare che si generano episodi di disordine che andrebbero a rovinare la vita dei cittadini. Ovviamente le normative trattano diversi aspetti, non soltanto le regole da rispettare in merito per esempio alla segnaletica stradale ma anche su cosa si può e non si può fare.

Per esempio, a un posto di blocco, potrebbero cercare questo a campione sotto le mascherine del cruscotto e se ve lo troveranno, per voi la situazione non si metterà affatto bene, visto che è illegale.

Cosa fare al posto di blocco

In merito proprio al regolamento previsto nel Codice della Strada, ci sono determinate indicazioni anche in caso di fermo al posto di blocco, da parte degli agenti. È bene che voi sappiate sempre che quando vi viene intimato di fermarvi, se volete evitare problemi, vi dovete accostare immediatamente. In seguito, non dovete scendere o sbraitare, ma stare seduti in auto con la cintura di sicurezza agganciata e aprire semplicemente il finestrino.

Attendete che gli agenti vi chiedano i documenti e rispondete alle domande che vi vengono poste. Non uscite dal veicolo se non richiesto dalle forze dell’ordine e ripartite soltanto dopo il loro consenso.

Cosa cercano sotto le mascherine del cruscotto

Sapete cosa cercano sotto le mascherine del cruscotto le forze dell’ordine ai posti di blocco? I segnalatori di autovelox che molti guidatori installano illegalmente per segnalare la presenza di questi dispositivi di controllo e che addirittura ne alterano il funzionamento, come i cosiddetti “anti-autovelox”. Per legge, qualora foste scoperti ad aver installato questi strumenti sulla vostra auto, rischierete una multa dagli 827 euro ai 3312 euro.

Come rivelano da soluzionemulta.it, i dispositivi che sono adibiti alla “sola segnalazione delle postazioni…”, sono legali, a essere illegali sono tutti quelli “capaci di intercettare l’apparecchiatura di controllo…segnalando se la stessa è in funzione o capaci d’interferire con il funzionamento di tali dispositivi…”. Badate bene quindi a cosa acquistate, in quanto, quello che potreste risparmiare, secondo voi, in merito alle multe rilasciate dagli autovelox, vi si potrebbe ritorcere conto, facendovi vivere in gravi problemi legali.