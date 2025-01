Valvola PCV, se si guasta ti stira la revisione e rischi di buttare via il motore | I meccanici non te la controllano mai

La valvola PCV è un componente spesso sottovalutato ma cruciale per il corretto funzionamento del motore di un’auto

La valvola PCV (Positive Crankcase Ventilation) contribuisce ad un miglioramento delle performance dell’auto. Essa è considerata un componente essenziale per il corretto funzionamento dell’accensione e prestazioni. La valvola PCV, in pratica, è un piccolo dispositivo che ha il compito di regolare la pressione all’interno del basamento del motore. Durante il processo di combustione, si formano dei gas, chiamati “blow-by”, che tendono a fuoriuscire dalle camere di combustione e a penetrare nel basamento. La valvola PCV cattura questi gas e li convoglia nel collettore di aspirazione, dove vengono bruciati nuovamente. Il suo malfunzionamento può portare a conseguenze molto serie, come la necessità di una revisione del motore o addirittura la sua rottamazione.

Perché è importante la valvola PCV?

La valvola PCV svolge diverse funzioni fondamentali. Bruciando i gas “blow-by”, la valvola PCV contribuisce a ridurre le emissioni nocive nell’ambiente. Inoltre, prevenendo l’accumulo di pressione nel basamento, la valvola PCV protegge le guarnizioni e le tenute del motore, evitando perdite d’olio e danni più gravi. Un corretto funzionamento della valvola PCV contribuisce a mantenere un’efficienza ottimale del motore, migliorandone le prestazioni. Purtroppo, la valvola PCV è spesso trascurata durante le manutenzioni periodiche poiché é posizionata in punti difficilmente accessibili del motore, rendendo la sua ispezione più complessa. Per analizzarla è fondamentale rivolgersi a un meccanico specializzato per effettuare una diagnosi accurata. La sostituzione della valvola PCV è un intervento relativamente economico, ma richiede tempo e manodopera.

I guasti alla valvola PCV

Secondo i meccanici più esperti, quando la valvola PCV si guasta, é possibile che si verifichino dei malfunzionamenti. In particolare, se la valvola rimane sempre aperta, una quantità eccessiva di gas “blow-by” può essere aspirata nel motore, impoverendo la miscela aria/carburante e causando problemi di accensione e prestazioni. Tecnicamente, invece, quando la valvola si ostruisce, i gas “blow-by” non possono più essere evacuati correttamente, causando un aumento della pressione nel basamento. L’eccessiva pressione, può causare anche la rottura delle guarnizioni e delle tenute, con conseguenti perdite d’olio. L’eccessiva pressione può danneggiare anche le pareti dei cilindri, compromettendo la tenuta stagna delle camere di combustione. I sintomi di un guasto alla valvola PCV possono essere vari e non sempre evidenti. Alcuni dei segnali più comuni includono: consumo eccessivo d’olio, perdite d’olio, difficoltà di avviamento, mancanza di potenza, fumo bianco dallo scarico e olio sporco e denso.