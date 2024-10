Pompa di benzina, non perderla mai di vista quando fai rifornimento | La nuova truffa ti ruba un vagone di quattrini, quando te ne accorgi è già tardi

Attenzione a quando fate carburante, non dovete mai perdere di vista la pompa di benzina, se lo fate potreste finire vittime della nuova truffa che vi porterà via parecchi soldi senza che ve ne rendiate neanche conto.

I truffatori ormai sono diventati talmente tanto scaltri che si ha paura perfino di rispondere al citofono o al telefono, temendo una truffa anche in quel frangente. Bisogna essere sempre vigili, mai abbassare il muro della prudenza.

Viviamo in un mondo purtroppo, dove persone senza scrupoli cercano di truffare i malati terminali, figuriamoci se hanno remore verso anziani, donne e così via. Per colpa loro stiamo diventando tutti sospettosi e forse, visti i numerosi fatti di cronaca nei quali le truffe sono all’ordine del giorno, non lo siamo ancora abbastanza.

Bisogna essere sempre vigili, mai distratti e soprattutto mai fidarsi di nessuno. La nuova truffa alla pompa di benzina è un chiaro esempio di come non bisogna mai abbassare la guardia, pena, lo svuotamento del conto corrente.

Attenzione a quando si fa carburante

Ormai bisogna fare attenzione un po’ ovunque, non solo a quando ci citofonano a casa, ma anche quando leggiamo un’e-mail, rispondiamo al telefono fino ad arrivare a quando facciamo carburante. In questo frangente poi dobbiamo prestare molta attenzione, in quanto siamo più vulnerabili e spesso sovrappensiero. Mai lasciare la borsa o il portafogli in auto quando ci accingiamo a fare benzina.

Mai lasciare l’auto aperta se ci spostiamo per andare a pagare, in molti pensano che in pochi minuti non succeda nulla e poi si trovano senza effetti personali. Non prestate soldi a nessuno, in quanto la “truffa dei 5 euro”, si sta espandendo e questi malfattori puntando sul buon cuore delle persone, riescono a portargli via parecchi soldi mentre li costringono a fargli il pieno. Dov’è possibile, cercate di fare rifornimento sempre di giorno e possibilmente nelle ore in cui i benzinai sono presenti.

La truffa della “pompa di benzina”

Non soltanto in Spagna ma purtroppo si sta espandendo a macchia d’olio in molti Stati questa nuova truffa della “pompa di benzina”. Per questo motivo, fareste meglio a prestare sempre molta attenzione quando vi fermate a fare rifornimento. In pratica, molti lasciano la pompa incustodita mentre quella eroga benzina nel vostro serbatoio ed è proprio in questo momento che il truffatore prende la pompa e fa rifornimento alla sua di vettura parcheggiata in maniera parallela alla vostra.

Per non farvi sospettare di nulla, cambierà la pompa vostra con la sua. Quando avrà finito, rimetterà tutto in ordine e così voi vi troverete senza carburante nell’auto e il ladro ormai fuggito avrà fatto il pieno o comunque la cifra selezionata. Vi mostriamo in questo video social, come fanno a fare questo trucchetto.