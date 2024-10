Batteria a terra, con questo modello di auto non c’è niente da fare | Sognati la classica partenza a spinta

Un dubbio che affligge molti automobilisti: Perché le auto con cambio automatico non possono essere messe in moto a spinta?

Molti di noi, abituati alle auto con cambio manuale, sono cresciuti con l’idea che un piccolo aiuto a spinta possa risolvere un problema di batteria scarica. Con le auto a cambio automatico questo rimedio equivale a cercare di spingere un frigorifero su una spiaggia di ciottoli: inutile fatica. Provare ad avviare un’auto automatica a spinta può causare danni seri alla trasmissione. Forzare il cambio a lavorare senza la lubrificazione adeguata può usurare rapidamente i componenti interni e portare a costose riparazioni. L’impossibilità di far partire un’auto con cambio automatico spingendola è una conseguenza diretta del suo funzionamento. Capire i motivi che stanno alla base di questo fenomeno è importante per affrontare eventuali situazioni di emergenza in modo consapevole.

Perché non funziona?

La ragione principale per cui un’auto con cambio automatico non può essere avviata spingendola risiede nel complesso sistema idraulico che governa il cambio di marcia. Questo sistema, a differenza del meccanismo più semplice di un cambio manuale, richiede una fonte di energia esterna per funzionare: il motore. All’interno del cambio automatico, una pompa dell’olio è azionata dal motore tramite una cinghia o una catena. Quando il motore è spento, la pompa si ferma e la pressione all’interno del sistema idraulico crolla. Di conseguenza, non è possibile ingranare alcuna marcia, anche se si provasse a spingere l’auto con forza. Per poter funzionare la pompa dovrebbe essere continuamente al lavoro per creare la pressione necessaria a spostare l’olio e azionare i vari componenti interni. Oltre al sistema idraulico, un cambio automatico moderno è gestito da una centralina elettronica che riceve informazioni da numerosi sensori e calcola in tempo reale il rapporto di trasmissione ottimale. Senza l’alimentazione del motore, la centralina è inattiva e non può intervenire.

Come riavviare una auto con il cambio automatico

Avviare un’auto può sembrare un’operazione semplice, ma è fondamentale farlo nel modo corretto per evitare danni al veicolo e, soprattutto, per garantire la propria sicurezza. Avviare a spinta un’auto automatica non è solo inutile, ma può anche danneggiare il cambio. Per farlo nella maniera corretta, assicurati di avere a disposizione un paio di cavi per avviamento di buona qualità per il collegamento con una batteria di altra auto. In alternativa puoi utilizzare un caricabatterie portatile può essere utile per ricaricare la batteria in loco. In caso di problemi, è sempre meglio chiamare l’assistenza stradale.