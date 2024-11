Polizze rc auto, le potrai acquistare direttamente sullo scaffale di questa catena di supermercati | Sono i primi a farlo in Italia

Rivoluzione in Italia in merito alle polizze RC Auto, potrai acquistarla direttamente tra gli scaffali di questa catena di supermercati, mentre farai la spesa per la settimana.

Generalmente è sempre stato tutto quanto molto settoriale e definito, in quanto al supermercato si acquistano generi vari, alimentari e non, per il fabbisogno del cittadino, in cartoleria per esempio si acquista il materiale da cancelleria, al tabacchino i biglietti del pullman e così via.

Tendenzialmente funziona ancora così, anche se molti hanno iniziato a fare come quei negozietti dov’è possibile acquistare un po’ di tutto, passando dal genere alimentare, ai giocattoli, alla possibilità di mandare un fax e così via.

Questa sorta di “tuttofare” piace molto al cittadino, il quale ama l’idea di poter fare molte cose in un luogo solo, risparmiando tempo, per questo motivo non stupisce che in Italia, questa famosa catena di supermercati, attiverà la possibilità di acquistare tra i loro scaffali anche la polizza RC Auto.

I supermercati che hanno iniziato a vendere anche “generi diversi”

Tranquillizziamo i più puristi che i ruoli sono ancora ben definiti, quindi se volete attivare per esempio la polizza RC Auto, potrete ancora farlo nelle varie agenzie assicurative, così come la polizza vita, per esempio, attivarla in banca e così via. Sappiate però che sono diverse le catene di supermercati che ai loro clienti offrono di più. Oltre al noto marchio che dispensa polizze alla stessa rapidità con cui vende le caramelle tra i suoi scaffali, sappiate che anche altri hanno esteso il loro settore di riferimento.

Per esempio, da Esselunga concedono punti fragola extra sulla propria tessera fedeltà, qualora i cittadini decidessero di acquistare una o più polizze della compagnia spagnola Verti; al Carrefour è possibile ottenere uno sconto dai 5 ai 15 euro, per chi sottoscrive una copertura assicurativa con Yolo e ancora da Pam Panorama, si può ottenere uno sconto dal 7% al 10% per chi stipula una polizza con Quixa.

Le polizze RC Auto si possono acquistare nella nota catena di supermercati

Come avrete letto sono molti i supermercati che attivano delle convenzioni con chi stipula i contratti con le varie aziende di riferimento. Il discorso in questione invece è differente, in quanto per la prima volta in Italia, sarà un noto marchio di supermercati a promuovere la stipula di varie polizze, tra cui quella RC Auto, con il loro intermediario assicurativo di riferimento. Parliamo rispettivamente del gruppo Conad e del loro broker, Conad Discovery Srl, come rivelano da milanofinanza.it.

Saranno previsti dunque sconti e agevolazioni, nel momento in cui si sottoscriverà uno o più polizze del gruppo Chubb, con cui il noto marchio italiano ha siglato una innovativa convenzione. Dal Conad, dunque, mentre il cliente si riempie il carrello dei loro molteplici prodotti alimentari, tra gli scaffali si potranno anche “acquistare” anche viaggi, polizze salute, polizze auto e così via.