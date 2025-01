Pieno alla pompa di benzina low cost: perché sbagli e perdi 100€ ogni volta che lo fai

Volete sapere cosa sbagliate quando fate il pieno alla pompa di benzina low cost? Questo errore potrebbe farvi perdere fino a 100€ in un attimo.

Con i rincari che ci sono oggi giorno, è ovvio che i cittadini cercano di risparmiare in ogni settore, approfittando di offerte e sconti vari. Questo non accade soltanto nel genere alimentare ma un po’ in tutti i settori, passiamo dal parrucchiere più economico, alla palestra che fa i pacchetti più convenienti, fino ad arrivare al distributore con i prezzi più bassi.

Ovviamente dobbiamo fare sempre una cernita, in quanto, ci sono alcune cose che possiamo acquistare a prezzi scontati e altre cose su cui purtroppo non possiamo proprio risparmiare, per una questione di gusti e/o prestazioni.

In merito alla benzina low cost le opinioni sono molteplici, ma a prescindere da dove andate, c’è un’azione comune che potreste commettere quando effettuate il pieno alla pompa di benzina, che potrebbe farvi perdere fino a 100€.

L’opinione pubblica è divisa sui distributori low cost

C’è chi va sempre nei distributori di marchi di prestigio e chi invece si trova benissimo in quelli locali che applicano dei prezzi più bassi. Se fate una ricerca in rete troverete moltissime esperienze e punti di vista soggettivi, in quanto c’è chi sostiene che il carburante troppo economico sia di scarsa qualità rispetto a quello “di marca”, se vogliamo chiamarli così e poi c’è chi invece dichiara di non notare particolare differenza, se non per il prezzo.

Ovviamente le truffe ci sono in tutti i settori, quindi ci sono esperienze negative in ogni caso, l’unica cosa è testare personalmente e farsi un’opinione propria, anche se, converrebbe comunque seguire le guide degli esperti i quali vi mettono in guardia da particolari scenari, per i quali potreste danneggiare la vostra auto, se i componenti che compongono il diesel o la benzina non sono a norma.

L’errore che vi può costare fino a 100€

Come dicevamo quindi, a prescindere che vi serviate nei distributori low cost o meno, c’è un errore comune quando fate il pieno alla pompa di benzina, che potrebbe costarvi fino a 100€. Parliamo della cattiva abitudine di fare carburante fino al trabocco, pensando che più liquido ci sia e più tardi dovrete tornare a fare rifornimento.

In realtà non è così in primis perché gli eccessi di benzina o diesel potrebbero anche rovinarvi la carrozzeria, secondo, perché più il veicolo sarà pesante e maggiore sarà il consumo dell’auto per poter procedere da una strada all’altra. Per questo il consiglio è sempre quello di evitare di lasciare carichi inutili in auto e fare rifornimento ai livelli consoni, così facendo non rischierete di dover tornare a fare il pieno prima del previsto, spendendo quindi più soldi del previsto.