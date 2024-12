Pneumatici invernali, se non vedi scritto questo codice sulla spalla devi avere le catene a bordo | Passa la nuova normativa UE

Pneumatici invernali: tutto ciò che devi sapere per affrontare l’inverno in sicurezza. L’importanza del marchio 3PMSF

L’inverno, con il suo fascino innevato, porta con sé anche una serie di sfide per chi si mette al volante. Le strade bagnate o ghiacciate richiedono una guida attenta e prudente per evitare incidenti. Gli pneumatici invernali sono progettati specificamente per garantire un’aderenza ottimale su fondi stradali scivolosi, bagnati o innevati. La loro composizione, con una mescola più morbida e flessibile rispetto a quella degli pneumatici estivi, permette di mantenere l’elasticità anche a basse temperature, migliorando la trazione e la frenata. Il disegno del battistrada è studiato per espellere efficacemente neve e acqua, riducendo il rischio di aquaplaning e garantendo una presa sicura sulla strada. Inoltre le lamelle presenti nel battistrada aumentano la superficie di contatto con la strada, migliorando la trazione e la stabilità del veicolo.

Perché il 3PMSF è così importante?

A norma di legge, gli pneumatici invernali devono riportare la marcatura M+S (Mud and Snow). La nuova normativa europea sui pneumatici invernali, ha però introdotto un elemento di chiarezza fondamentale per tutti gli automobilisti: il marchio 3PMSF. Questo simbolo, raffigurante un fiocco di neve all’interno di una montagna a tre punte, indica che lo pneumatico è stato specificamente progettato per garantire un’aderenza ottimale su neve e ghiaccio. La presenza del marchio 3PMSF è diventata un requisito obbligatorio in molti Paesi europei. Chiunque circoli con un veicolo non equipaggiato con pneumatici invernati o con catene a bordo, nelle zone e nei periodi in cui è previsto l’obbligo, rischia sanzioni amministrative.

I vantaggi degli pneumatici invernali

Gli pneumatici invernali sono un investimento fondamentale per la sicurezza stradale durante la stagione fredda. Montare gli pneumatici giusti, in special modo durante la stagione fredda, aiuta la sicurezza stradale. Scegliendo i pneumatici adatti e adottando una guida prudente, potrai affrontare l’inverno con serenità e raggiungere la tua destinazione in riducendo al minimo gli imprevisti. Gli pneumatici con contrassegno 3PMSF in particolare, oltre ad offrire un maggiore comfort di guida sono noti anche per una minore rumorosità su strade innevate o ghiacciate. Le gomme invernali di questo tipo, grazie alla loro mescola speciale e al disegno del battistrada, offrono un grip nettamente superiore rispetto a quelli estivi, migliorando significativamente la frenata, la trazione e la stabilità del veicolo, soprattutto in condizioni di bassa aderenza. Inoltre grazie alla maggiore aderenza, si riduce lo sforzo del motore, consentendo un minor consumo di carburante.