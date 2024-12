Autogrill, è allerta per la truffa dilagante: ti fermi per un caffè, vai via senza nemmeno 1€ sul conto

Allerta alta in autogrill, numerose sono le truffe che sono state condotte, ti fermi per un caffè ma ti tolgono tutto.

Ancora una volta non ci sono buone notizie per gli automobilisti. Un’azione semplice come fermarsi in autogrill, si potrebbe rivelare veramente fatale. Purtroppo sono ancora tante le truffe che vengono messe in atto al loro discapito.

Le cronache ce lo dicono, le forze dell’ordine che raccolgono le varie denunce, ce lo confermano, Negli ultimi mesi le truffe ai danni dei poveri automobilisti, sono aumentate in maniera esponenziale. Questa volta il rischio arriva direttamente da una semplice sosta in autogrill.

Sembra che ad essere colpiti siano soprattutto gli anziani, che si lasciano confondere facilmente dai malintenzionati che vogliono portar via tutto.

Ecco allora cosa sta succedendo e come difendersi.

L’attenzione non è mai troppa

Quello che le notizie che arrivano in merito alle truffe che vengono messe in atto negli ultimi mesi, ci insegnano e che occorre prestare attenzione. Spesso si cade vittima di una truffa o di un raggiro, semplicemente perché si è data troppa fiducia a persone che in realtà avevano l’intenzione di fregarci. Questo è proprio quello che succede a buona parte degli automobilisti, che finiscono per perdere veramente tutto per una semplice disattenzione. Le truffe che maggiormente vengono messe in atto nei confronti degli automobilisti, si svolgono negli autogrill, ovvero in alcuni spazi di sosta come i parcheggi dei supermercati o luoghi in cui l’automobilista è impegnato in altro per prestare attenzione a quello che succede.

Ciò che si raccomanda, quindi è di fare attenzione a chi si avvicina alla propria automobile, mai allontanarsi da essa senza averla prima chiusa e senza portare le chiavi con sé. Ecco l’unico modo per evitare che si verifichi il peggio.

Vai all’autogrill e ti portano via tutto

Si tratta di un’operazione che i truffatori stanno mettendo in atto con molta frequenza. L’automobilista quando esce dall’Autogrill e si reca verso la sua vettura, prova a spostarsi, ma si rende conto che una delle sue ruote è completamente a terra. Quindi scende dall’auto e con ogni probabilità la lascia completamente aperta per accertarsi di quello che sia successo.

Intanto, uno dei malintenzionati si avvicina a lui e gli propone di aiutarlo, mentre il suo complice sale in auto e porta via tutto ciò che di valore è presente, tra cui borse, smartphone, pc e molto altro ancora. Si chiede agli automobilisti di prestare molta attenzione a coloro che sembrano sospetti o a eventi che possono sembrare ambigui.