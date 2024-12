Acquisto auto nuova: richiedi subito questi modelli | Non li vuole nessuno, praticamente li regalano

Novembre 2024 è stato un mese nero per le vendite di auto elettriche, segno di una crisi di settore. Prende campo l’opzione metano

Mentre il mercato dell’auto sembrava orientato verso una transizione completa verso la mobilità elettrica, i dati recenti hanno smentito il trend evidenziando una frenata inaspettata. Numerose le auto elettriche che sono rimaste invendute nei concessionari ma non va meglio per le auto alimentate con carburante alternativo. Secondo i dati, nel mese di novembre, non è stata immatricolata neppure un’auto a metano. Un dato che fa riflettere sulle sorti di questa tecnologia, un tempo considerata una delle alternative più promettenti ai carburanti fossili tradizionali. Eppure il metano rappresenta un’opzione interessante per coloro che cercano un’alternativa più economica e immediatamente disponibile rispetto all’elettrico, senza rinunciare a una buona autonomia e a un minor impatto ambientale.

Perché scegliere subito un’auto a metano?

In questo scenario, le auto a metano tornano a farsi valere come un’alternativa valida e immediata. La tecnologia dei motori a metano è ormai consolidata e affidabile, garantendo prestazioni elevate e una lunga durata. In Italia esiste una rete capillare di distributori di metano, che permette di rifornire il veicolo in modo rapido e semplice. Per le auto alimentate a metano sono ancora disponibili incentivi statali per l’acquisto di auto nuove, il che rende questa scelta ancora più conveniente. I veicoli a metano, infatti, offrono numerosi vantaggi. Il metano è un carburante più economico rispetto ai carburanti tradizionali e, soprattutto in questo periodo, rappresenta una soluzione più accessibile per il portafoglio degli automobilisti. Le auto a metano oramai garantiscono un’autonomia simile a quella delle auto a benzina, eliminando l’ansia da autonomia. Inoltre rispetto ai motori a benzina e diesel, i motori a metano producono emissioni di CO2 inferiori e quasi nulle di particolato.

Quali sono i modelli disponibili?

Il mercato delle auto a metano è in continua crescita, offrendo una vasta gamma di modelli per soddisfare ogni esigenza. Dalle utilitarie compatte ai SUV, troverai sicuramente l’auto perfetta per te. Tra i marchi più attivi in questo settore troviamo Fiat. Da anni leader nel settore delle auto a metano, Fiat offre una vasta gamma di modelli, dalle utilitarie alle vetture di segmento B. Anche il gruppo Volkswagen propone diverse soluzioni a metano, tra cui modelli compatti e familiari. Tra i competitors troviamo anche Seat che ha ampliato la sua offerta con modelli a metano, particolarmente apprezzati per il loro design accattivante.