Patente digitale, se circoli su queste strade non è più valida: devi avere sempre quella fisica con te

Se utilizzi la patente digitale e ti trovi a circolare su alcune strade, devi avere per forza la patente fisica, perchè non funziona.

Quello che attualmente sta rivoluzionando la vita degli automobilisti italiani, è la possibilità di utilizzare la patente in formato digitale. Il vecchio codice della strada prevedeva che, nel caso in cui un automobilista venisse trovati in strada senza la propria patente, si riservasse a lui una salata sanzione, che poteva essere ridotta solo se entro un certo limite di tempo si portava in visione la patente presso l’ufficio delle forze dell’ordine che avevano elevato la sanzione.

Quindi la patente non era utilizzabile nessun altro formato che non fosse quello originale. Non era possibile portare con sé fotocopie o scannerizzazione, nemmeno averla sul cellulare fotografata.

Invece adesso si parla di IT wallet, un sistema che permette di avere con sé la patente in formato digitale e di essere perfettamente in regola con la norma normativa stradale.

Un cambiamento radicale, che potrebbe però creare non pochi grattacapi. Ecco di cosa stiamo parlando.

La patente in formato digitale è la novità dell’anno

Altro che nuovo codice della strada, la vera sta nel momento è proprio la patente digitale. Grazie all’app IO, che abbiamo imparato a conoscere ai tempi del COVID, quando veniva utilizzata per il famigerato Green pass. Adesso invece l’applicazione per smartphone ci permette di viaggiare anche senza avere con noi i documenti in formato fisico. Grazie all’IT wallet è possibile salvare sul proprio dispositivo mobile, non solo la patente, ma anche la carta d’identità e di dimostrarla al momento del controllo da parte delle forze dell’ordine.

Peccato però che questa possibilità ha appena fatto ingresso nel panorama italiano e già sembra creare non poche problematiche. Ci sono strade in cui il formato digitale potrebbe non valere

Quando la patente digitale è un flop

In realtà l’allarme ci arriva dalla Spagna, dove la patente digitale è già in vigore da qualche anno. Gli automobilisti hanno affermato che più volte l’applicazione da loro utilizzata fa cilecca, non funziona. Questo succederebbe soprattutto quando ci si trova in strade dove la connessione non è presente, come nelle zone rurali.

Pur essendo un’indicazione che arriva dalla Spagna, effettivamente potrebbe succedere anche in Italia. Quindi quello che si chiede di utilizzare la tessera digitale solo per l’emergenze, ma di portare sempre con sé la patente originale. Questo ovviamente permetterà di evitare multe molto salate.