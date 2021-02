Pirelli annuncia le mescole per il 2021

A più di un mese dall’inizio della stagione la Pirelli ha comunicato la scelta delle gomme per il 2021

La Pirelli ha comunicato le mescole che potranno essere utilizzate nel corso delle 23 gare in programma nel calendario 2021. Per la maggior parte delle gare la scelta delle gomme è stata simile a quella della scorsa stagione. In Azerbaijan e Brasile verranno usati treni più morbidi, mentre per l’ Olanda la Pirelli ha optato per i set più duri.

I disservizi logistici causati dal covid-19 hanno provocato un cambiamento nel regolamento sportivo: Pirelli distribuirà, come nel 2020, due set di hard, tre di medium e otto di soft ad ogni pilota in ogni weekend di gara.

SELEZIONE PER OGNI GRAN PREMIO

Bahrain C2, C3 e C4

Emilia-Romagna C2, C3 e C4

Portogallo C1, C2 e C3

Spagna C1, C2 e C3

Monaco C3, C4 e C5

Azerbaijian C3, C4 e C5

Canada C3, C4 e C5

Francia C2, C3 e C4

Austria C2, C3 e C4

Gran Bretagna C1, C2 e C3

Ungheria C2, C3 e C4

Belgio C2, C3 e C4

Paesi Bassi C1, C2 e C3

Italia C2, C3 e C4

Russia C3, C4 e C5

Singapore C3, C4 e C5

Giappone C1, C2 e C3

Stati Uniti C2, C3 e C4

Messico C2, C3 e C4

Brasile C2, C3 e C4

Australia C2, C3 e C4

Arabia Saudita C2, C3 e C4

Abu Dhabi C3, C4 e C5

MESCOLE: SCELTA LA VIA DELLA CONTINUITA’ CON IL 2020

Quella annunciata sarà in linea di principio la selezione degli pneumatici per questa stagione, anche se la Pirelli si riserva il diritto di modificare le opzioni anche 15 giorni prima di ogni gara qualora le circostanze lo richiedessero.

“Annunciare le opzioni di quest’anno aiuterà i team e i piloti con la loro programmazione. Inoltre consente la massima flessibilità se il programma dovesse cambiare a causa del COVID-19, come accaduto lo scorso anno”, ha spiegato Mario Isola, responsabile dell’area motorsport di Pirelli.

“Considerando che le macchine e che la scelta delle mescole saranno molto simili a quelle del 2019 e del 2020, i team avranno a disposizione abbastanza dati da cui attingere. In Azerbaijan, l’ultima volta non abbiamo usato la mescola C2, mentre quest’anno per le opzioni più morbide: C3, C4 e C5″.

“Poi abbiamo il Brasile, dove porteremo C2, C3 e C4 questo anno, poiché l’ultima volta la C1, selezionata come l’opzione più dura, non ha mostrato un vantaggio particolarmente grande in termini di usura rispetto alla media. In generale comunque, avere mescole più morbide può portare a una più ampia varietà di strategie di gara”, ha concluso Mario Isola.