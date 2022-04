Piastri preoccupato per un possibile rinnovo di Alonso: “voglio correre”

Piastri è sicuro: non vuole rimanere in panchina a lungo. A preoccuparlo è un possibile rinnovo di Alonso con Alpine

Oscar Piastri, seppur giovane, è uno dei grandi talenti che attraversa il paddock, ma a preoccuparlo sembra l’imminente rinnovo di Alonso. Vincitore sia della Formula 3 e Formula 2 nella sua prima stagione, non vuole passare un altro anno in panchina, che potrebbe rappresentare un muro alto nella sua carriera sportiva futura.

Il rammarico e la preoccupazione si percepiscono dalle parole del pilota australiano che dichiara: “Non voglio essere un pilota riserva un altro anno. Infatti, non volevo esserlo nemmeno quest’anno… ma, beh, accetto di esserlo solo per quest’anno. Il mio piano è quello di tornare a correre il prima possibile e voglio che questo accada l’anno prossimo”, ha detto Piastri a Sky Sport.

Piastri girerà almeno due sessioni di FP1 in questa stagione per imposizione del regolamento, ma non ne avrebbe comunque abbastanza. Alpine non ha voluto perdere la sua giovane promessa e ha fatto valere le sue scelte, non a caso Piastri era membro dell’Accademia Renault. Ma la scuderia francese non ha avuto la possibilità di metterlo in un’altra squadra, come la Ferrari ha fatto con Antonio Giovinazzi, data la sua scarsità di clienti. Tuttavia c’è da aggiungere che le altre scuderie non vogliono che i loro clienti abbiano Piastri tra le loro liste, a meno che non possa dissociarsi da Alpine.

LA SPIEGAZIONE DI LAURENT ROSSI

A preoccupare Piastri però non è solo il rinnovo di Alonso, ma anche le parole di Laurent Rossi, CEO dell’Alpine. “Una cosa è essere il solito pilota e rompere l’auto e un’altra è fare pressione su un debuttante, con il talento che ha. Queste auto sono completamente nuove. Sono ancora piuttosto fragili per tutte le squadre. I piloti stanno ancora imparando e noi stiamo ancora imparando, quindi tutte le sessioni di allenamento sono importanti”.

Questo in merito al fatto che Piastri non ha potuto correre nella sua pista di casa a Melbourne: “Piastri avrà la sua occasione su una pista in cui ha fatto migliaia di giri e in cui le Libere 1 non sono così importanti”. Probabilmente in riferimento alla pista di Barcellona. Otmar Szafnauer ha esplicitato che valuteranno la sua situazione a luglio, ma che vogliono portarlo in Formula 1 e stanno lavorando per questo. Mark Webber, che sta sostenendo il suo connazionale, sottolinea che Alpine non vuole perderlo, ma deve assicurarsi che Oscar sia presente nelle corse il prossimo anno.