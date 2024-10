Perché nessuno vuole al figlio di Michael Schumacher nel proprio team di F1 | Con quello che gli costa vanno tutti in bancarotta

La famiglia Schumacher torna in hype a pochi giorni dal matrimonio di Gina, la figlia di Michael. Stavolta occhi puntati sul figlio.

La formula 1 cambia, i piloti pure, Mick Schumacher resta ancora fuori dal Circus. A prescindere da come finirà il Mondiale, una lotta a due tra Max Verstappen e Lando Norris, il mercato piloti scombussolerà l’anno che verrà.

Tutti pazzi per Kimi Antonelli. Al di là del patriottismo, era da Antonio Giovinazzi (2021) che un italiano non correva in Formula, al di là della voglia di rivedere un pilota nostrano vincere un Gran Premio (l’ultimo fu Fisichella a Sepang, nel 20026), il nuovo enfant prodige bolognese debutterà nella stagione che verrà in Mercedes, prendendo il posto nientemeno che di Hamilton, in Ferrari.

E ancora: grande impatto sul Circus per Colapinto, Oliver Bearman il primo pilota del nuovo millennio ad andare a punti con due monoposto differenti. Jack Doohan all’Alpine. C’è anche Bortoleto che scalpita.

La nuova gioventù affascina, anche se ci mancherà Daniel Ricciardo, che non finirà nemmeno questa stagione visto che è stato licenziato dalla Racing Bulls dopo il Gran Premio di Baku: si parla di un futuro in Nascar. Ma in questo contesto la domanda sorge spontanea: che fine ha fatto Mick Schumacher?

L’ostracismo

Si torna a parlare di nuovo della famiglia Schumacher a pochi mesi dal coming out via social di Ralf Schumacher, fratello del sette volte campione del mondo. Ma anche di Gina Schumacher, che si è sposata con il papà (almeno così dicono in tanti) per la prima volta in un’uscita pubblica, anche se complice Corinna, non ci sono foto come controprova. Tant’è.

Stavolta è Mick Schumacher a conquistare le pagine del giornale, perché neanche per la prossima stagione avrà una monoposto. Ma perché? Eppure il figlio di Michael era arrivato prestissimo in Formula Uno, quasi come un predestinato. Due anni di Haas, poi il nulla. Si preferiscono i debuttanti a lui, quasi come ci fosse un evidente ostracismo per quel cognome così ingombrante.

S’è mosso perfino Toto

In molti pensano che Mick non sia affidabile, il figlio del “Kaiser” è collaudatore Mercedes e corre nel WEC con l’Alpine, due marchi rimasti con un posto vacante in Formula 1. Ma la Mercedes ha preferito puntare su un esordiente come Andrea Kimi Antonelli e l’Alpine ha optato per un altro debuttante, Jack Doohan. S’è mosso perfino Toto Wolff per Mick, sponsorizzandolo alla Williams, che ha soltanto Sainz certo di un posto. La risposta di Vowles è tutto un programma.

“Se a Toto piace così tanto Mick, la Mercedes ha un posto libero, quindi può ingaggiarlo”. Ma la Mercedes ha i posti occupati con Russell e Antonelli. “Schumacher non è speciale”, parola di James Vowles, Team Principal della Williams Racing. E poi ci sono le illazioni: nel Circus, infatti, s’è sparsa la voce che Mick Schumacher sia un distruttore di monoposto. Nei due anni di Haas, si creò un buco clamoroso causa sua e causa di Nikita Mazepin.