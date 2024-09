“Per favore, non attraversare la strada adesso, è pericoloso” | I nuovi avvisi vocali dei semafori che spruzzano pure un getto d’acqua

Utile e dilettevole: il 2×1 si esplica con i nuovi avvisi vocali dei semafori che uniscono la sicurezza alla possibilità di evitare multe.

Una tecnologia presente da poco più di un anno, ma a macchia di leopardo in Italia, sta implementando i semafori 2.0, o più semplicemente i semafori intelligenti. Era agosto 2023 quando la sperimentazione arrivò a Padova.

L’innovazione riguardava prettamente dei semafori che avevano un fine nobile: proteggere tutti coloro che si distraggono guardando il proprio smartphone, mentre sono in strada. Nuovi strumenti che vanno al di là delle solite icone luminose.

Tra le funzionalità, proiettano a terra un fascio di luce di colore rosso con il fine di rendere in maniera ancora più chiara ed evidente il divieto di attraversamento del passaggio pedonale. Esperimento riuscito, ma per i semafori semafori intelligenti c’era bisogno di un upgrate.

Ora si sta pensando allo sviluppo di nuovi avvisi vocali che permettano ai semafori intelligenti di adeguarsi ai pericoli esistenti in strada: da una parte si eleva l’asticella della sicurezza, che non fa mai male, dall’altro si evitano multe.

Test importanti

Attraversare erroneamente un semaforo rosso per i pedoni può comportare una multa di 200 euro in Spagna. Ma in Cina, al di là della sanzione, i cittadini sono soggetti al pubblico ludibrio. In Italia si fa ancora un po’ come ci pare, da qui un test molto importante in tal senso.

L’idea cinese è da seguire, in quanto funzionante sia a livello di dispositivo sia perché va a colpire la reputazione dell’individuo. Nel 2018 nella città di Daye, nella provincia di Hubei, è stato installato un sistema di sensori che rilevava se un pedone attraversa la strada, quando non doveva. In quel momento si attivano una serie di meccanismi che spruzzavano un sottile vapore di acqua fredda, andando a colpire l’individuo, accompagnato da un avvertimento vocale registrato: “Per favore, non attraversare la strada adesso, è pericoloso”.

Di innovazione in innovazione

Un anno dopo, a Shanghai, hanno iniziato a utilizzare un sistema ancora più avanzato che combina telecamere per il riconoscimento facciale con schermi giganti. Questo sistema non solo individua i pedoni che attraversano con il rosso, ma proietta anche i loro volti sugli schermi posizionati sulle strade pubbliche.

La cosa più scioccante di questo provvedimento è che le immagini non vengono solo mostrate al momento, ma possono rimanere visibili per una settimana, esponendo così l’autore del reato all’intera comunità. Se dovesse arrivare in Italia, qualcuno avrebbe sicuramente a che ridere in termini di privacy. Ma se per assurdo dovessero funzionare, evitando incidenti e multe?