Linea rossa continua al centro della carreggiata: dove e perché potrai vedere questa nuova segnaletica orizzontale

Probabilmente in strada potresti trovare una striscia rossa continua al centro della carreggiata, una nuova segnaletica a cui dovrai prestare attenzione.

C’era da aspettarselo, dopo la modifica della normativa che riguarda il comportamento degli automobilisti e di tutti coloro che sono gli utenti della strada, anche la segnaletica cambia in maniera radicale.

La scuola guida insegna che le regole da seguire sulla strada vengono segnalate, nella maggior parte dei casi dalla segnaletica stradale che può essere verticale o orizzontale. Mentre per quello che riguarda la segnaletica verticale ci si riferisce ai segnali stradali, invece la segnaletica orizzontale consiste nelle strisce che dividono le carreggiate, ovvero le strisce pedonali e l’indicazione di stop.

Nei prossimi mesi anche la segnaletica stradale verrà cambiata in maniera radicale. Nuovi segnali verranno integrati all’interno della regolamentazione da seguire su strada. Le indiscrezioni in merito a tutto questo ci dicono che tra i nuovi segnali ci sarà anche una striscia continua rossa nel bel mezzo della strada.

Comprendere a cosa serve questa striscia si rivela indispensabile per migliorare la sicurezza stradale. Lo scopo ultimo di ogni singolo cambiamento che nei prossimi mesi si avrà in strada, continuerà a essere quello di ridurre drasticamente i sinistri, con particolare attenzione a quelli mortali.

Non sarà l’unica segnaletica nuova

Quello che al momento sappiamo è che la linea rossa non sarà l’unica segnaletica nuova con cui occorrerà fare i conti. In Europa hanno già imparato a fare i conti con quelli che comunemente vengono chiamati “denti di drago”, essi sono dei triangoli situati alle estremità della corsia, con il vertice che unta vesto l’interno della carreggiata.

Probabilmente ben presti si potranno avere nuovi segnali stradali anche in Italia, considerando anche l’idea dell’Unione Europea di riuscire ad uniformare la normativa su tutto il territorio europeo.

La striscia rossa dovrebbe rendere la strada molto più sicura

Si lavora quindi, per rendere tutte le strade molto più sicure. La linea rossa continua ha l’obiettivo di andare a rafforzare quello che è il divieto di sorpasso nel caso in cui nel centro della strada ci sia la doppia striscia continua. Una sorta di rafforzativo che dovrebbe spingere anche coloro che sono meno inclini a rispettare le regole ad attenersi al divieto.

Il colore rosso ha un impatto maggiore sulla vista e quindi dovrebbe essere in grado di farsi rispettare dagli automobilisti. Attualmente utilizzata in Spagna, vedremo quando arriverà anche in Italia.