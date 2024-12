Patente sospesa, Bruxelles ha deciso: il provvedimento non ha confini UE | Caschi giù dal pero al primo posto di blocco

Bruxelles ormai si è espressa in merito e saranno molti gli automobilisti che si troveranno senza patente. Al posto di blocco ti fregano subito.

Bruxelles ormai ha deciso che era il momento di avere il pugno duro con tutti gli automobilisti che si sono dimostrati estremamente indisciplinati negli ultimi anni. Purtroppo gli incidenti, a volte anche mortali, che si verificano in strada sono ancora molti e quello che si vuole è riuscire ad arrivare a un numero che sia più vicino possibile allo zero in pochi anni.

Ovviamente questa è la prospettiva che è stata utilizzata anche in Italia quando si è provveduto a modificare il codice della strada, con tutte le regole che a breve entreranno in vigore.

Ma entrare a gamba tesa solo sulle regole italiane serve a ben poco, occorreva che l’Europa intera venisse in qualche modo regolamentata, proprio da qui arriva il bisogno di Bruxelles di intervenire.

Ecco allora cosa occorre sapere a riguardo per evitare sanzioni e problematiche di ogni genere.

Il traffico dell’intera Europa sotto controllo

Nessuna mania di controllo, il traguardo che Bruxelles vuole raggiungere è quello di riuscire a rendere molto più sicure le strade dell’Europa intera. Quindi quello che serve è una regolamentazione del traffico che si espanda a tutti i paesi della Comunità. Una delle problematiche maggiore su cui, era indispensabile intervenire erano i ritiri delle patenti che non avevano la stessa valenza su tutto il territorio europeo, un problema molto più grave di quello che si possa pensare e che ovviamente, ha spinto la Commissione ad intervenire.

Quindi, le regole non cambieranno solo in Italia, ma sull’intero territorio europeo e questo era ciò che veniva preannunciato ormai da diverso tempo. È il momento di avere strade nettamente più sicure e per chi viaggia da un capo all’altro dell’Europa questo si rivela indispensabile.

Ecco cosa cambierà in Europa

Nel caso in cui uno dei cittadini dell’Unione Europa ha subito il provvedimento del ritiro della patente in uno degli stati membri, da adesso in poi non potrà guidare in nessuno dei paesi dell’UE. In precedenza invece era possibile passare da uno stato all’altro continuando a guidare senza alcun problema. Questo purtroppo voleva dire mettere seriamente a rischio tutti i cittadini, considerando anche che, effettivamente il ritiro della patente avviene solo per gravi infrazioni.

Quello che quindi si chiede è una maggiore collaborazione tra gli stati membri, per poter avere i migliori risultati in termini di sicurezza.