Patente, se hai più di 65 anni scatta la revoca immediata: controllano questo dettaglio e perdi la patente sul posto

L’età avanzata e la guida sono temi che sollevano importanti questioni sulla sicurezza stradale. Cosa prevede la legge e quali sono i rischi?

La questione della patente di guida per gli over 65 è un argomento di grande rilevanza e spesso fonte di preoccupazione. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non esiste una revoca automatica della patente al compimento dei 65 anni.

Tuttavia, è innegabile che con l’avanzare dell’età, i controlli medici diventano più frequenti e rigorosi, e in determinate circostanze, la patente può essere revocata.

A partire dai 65 anni, i conducenti devono sottoporsi a controlli medici più frequenti per confermare l’idoneità alla guida.

Inoltre i rinnovi della patente diventano più ravvicinati, al fine di monitorare le condizioni psicofisiche del guidatore. La patente viene rinnovata solo se il guidatore è in possesso dei requisiti psicofisici necessari per una guida sicura.

L’importanza dei controlli

I controlli medici periodici sono fondamentali per garantire la sicurezza stradale. Con l’età, possono sopraggiungere problemi di vista, udito, riflessi e altre condizioni che possono influire sulla capacità di guida. In alcuni casi, le forze dell’ordine possono effettuare controlli a sorpresa, soprattutto in caso di comportamenti di guida anomali. Se durante il controllo emergono dubbi sulla capacità del conducente, possono richiedere una visita medica immediata.

È quindi essenziale che i guidatori over 65 si sottopongano regolarmente ai controlli medici e siano consapevoli dei propri limiti. Le scadenze per il rinnovo della patente variano in base all’età: Fino a 50 anni: rinnovo ogni 10 anni – Tra 50 e 70 anni: rinnovo ogni 5 anni – Tra 70 e 80 anni: rinnovo ogni 3 anni – Oltre 80 anni: rinnovo ogni 2 anni.

Revoca della patente: quando avviene

La revoca della patente può avvenire in qualsiasi età, ma è più frequente negli anziani a causa del naturale declino delle capacità fisiche e cognitive. Le cause principali sono:

Mancanza dei requisiti psico-fisici: se durante la visita medica emergono condizioni che rendono il conducente non idoneo, la patente può essere revocata.

Gravi violazioni del CdS o mancanza dei requisiti morali: come per esempio, per delinquenti abituali.

Patologie invalidanti: malattie come demenza, Parkinson o gravi problemi cardiaci possono compromettere la capacità di guida.

È importante sottolineare che l’obiettivo delle normative non è punire gli anziani, ma garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. In caso di revoca, il conducente non può più guidare. Per ottenere nuovamente la patente, dovrà attendere un periodo di tempo variabile a seconda del motivo della revoca e poi sostenere nuovamente gli esami di teoria e pratica.