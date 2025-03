Basta pagare l’RC Auto, adesso è compresa nella revisione: paghi tutto una volta sola e sei libero da pensieri

Svolta in arrivo per RCA - F1World.it - @vehiclecue.it

La vita dell’automobilista è piena di scadenze da rispettare: da oggi ce n’è una in meno, arriva il sospirato accorpamento.

Natale e Capodanno sembrano ricordi vicini, ma un nuovo anno è iniziato da ormai quasi tre mesi. Il tempo passa in fretta e porta con sé una serie di scadenze da rispettare, pena il rischio di incorrere in guai grossi.

Le rate condominiali all’Imu per quanto riguarda chi ha deciso di investire nel mattone, ma non sta molto meglio chi ha da pensare “solo” all’assicurazione auto.

In questo senso la buona notizia è che le leggi non cambiano da ormai diversi anni. Un bel modo per semplificare la vita di milioni di automobilisti, già alle prese con diversi pensieri.

Già, perché il pagamento della RCA non rappresenta certo l’unico obbligo pe l’intestatario di un’automobile, che tra revisione e tagliando, senza dimenticare il bollo, devono tenere a mente tante date.

Svolta in arrivo per l’RC Auto: ecco la novità che tutti attendevano

Forse troppe, ma, come si dice, se si vuole la bicicletta, in questo caso… con quattro ruote, urge pedalare (leggi guidare). Tutto giusto e vero, ma da oggi qualcosa sembra poter finalmente cambiare. A vantaggio della nostra… memoria.

Ciò di cui avevamo bisogno era infatti qualcosa di simile a quanto accaduto qualche anno fa, quando per combattere l’evasione si decise di accorpare il canone Rai alla bolletta della luce. Situazioni molto differenti, ma unire almeno un paio delle scadenze-auto annuali era proprio ciò di cui si sentiva il bisogno.

Due colossi si uniscono: arriva la partnership che cambia la vita dell’automobilista-medio

A correre in nostro soccorso è Allianz Partners, la società tedesca leader globale nei servizi di assicurazione e assistenza, che ha stretto un accordo di partnership strategica con Chery International, da anni il principale esportatore cinese di automobili. Grazie a questo accordo, valido fino a fine 2027, coloro che hanno sottoscritto la RCA con Allianz e possiedono un’auto Chery godranno della possibilità di pagare in un’unica soluzione assicurazione e revisione.

Una rivoluzione copernicana, destinata magari ad aprire una strada. Chery collaborerà con Allianz Partners non solo per i programmi assicurativi e servizi che coprano la responsabilità civile autoveicoli, ma anche appunto per l’esplorazione di iniziative congiunte nell’ambito dell’ottimizzazione del costo totale di proprietà (TCO). In attesa della riprova dei fatti, la soddisfazione è palpabile: “Questa partnership ha significativamente migliorato l’esperienza di servizio per gli utenti” le parole di Charlie Zhang, vice presidente di Chery International.