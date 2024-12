Patente, quel codice 05 che da solo costa 600€ | Non lo avresti mai detto che un numero insignificante valesse tanto

Il codice 05 sulla patente, se non viene rispettato ti costa ben 600 euro di multa. Non pensavi che un solo numero ti costasse così tanto.

La patente è quel documento in grado di offrire l’abilitazione alla guida ad ogni singolo automobilisti. Come tutti sappiamo, in Italia è possibile conseguirla a partire dal 18esimo anno di età, e non vi sono limiti massima per mettersi alla guida.

Ogni 10 anni, almeno fino al compimento del 50esimo anno dell’automobilista, deve essere rinnovata, per poi passare a rinnovi in un range di tempo molto più breve, ovvero 5 anni e successivamente, qualora ve ne siano i presupposti è possibile venga chiesto il rinnovo ogni anno.

Ma la patente di guida, non solo indica l’idoneità del soggetto a mettersi al volante, essa è utilizzata anche per indicare se, il soggetto deve seguire indicazioni specifiche per mettersi al volante.

Sul retro del documento è possibile che vi siano specifiche indicazioni, ovvero, limitazioni, che devono essere seguite in maniera specifica.

Patente e codici, perchè vengono utilizzati

Quando si è in possesso della regolare patente, ci si può mettere alla guida senza dover provvedere ad altre valutazioni, ma questo non vuol dire che non si debbano seguire alcune normative specifiche. L’attenzione del legislatore si poggia infatti, principalmente sulla sicurezza in strada e questa inizia dalle capacità psico-fisiche dell’automobilista di mettersi alla guida senza essere un pericolo. Affinché questo si realizzi veramente in alcuni casi specifici vengono imposte delle limitazioni alla guida, che però, evitano di non poter più guidare in maniera assoluta.

Ci sono casi in cui il rinnovo viene concesso di fronte a una commissione, che deve decidere sul destino dell’automobilista, prestando attenzione a quelle che sono le sue condizioni generali, ma ance tenendo conto di alcuni altri elementi che possono rivelarsi poco adatti a concedere l’idoneità alla guida al soggetto.

Il codice 05, cosa indica

Il codice 05, nello specifico, sta ad indicare una serie di limitazioni da seguire. Ma questo numero però si abbina a una serie di sotto-indicazioni che vanno ad influire sulla possibilità di guida. In genere il limite imposto all’automobilista è di tipo sanitario, ma non solo.

Ad esempi il codice 05.01 indica la possibilità di mettersi alla guida solo in orario diurno, 05.02 solo a un certo raggio di distanza dalla propria abitazione, con lo 05.03 si può guidare solo senza passeggeri. Si tratta di codici armonizzati, introdotti dalla Direttiva UE 2005/126. L’art 125 del Codice della Strada indica la possibilità di una sanzione da 80 a 600 euro nel caso in cui non si rispettino le indicazioni del codice.