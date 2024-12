Le auto meno affidabili del mercato: non comprare mai questi marchi super quotati | Generano una falsa percezione di qualità

Molte volte il marchio non restituisce sempre top di gamma, per questo motivo vi conviene non acquistare mai queste auto, sono le meno affidabili del mercato. Resterete senza parole, dopo aver scoperto questo studio.

Prima di acquistare un’automobile, bisognerebbe fare molteplici ricerche, per trovare i punti di forza e di debolezza di ogni veicolo, mettendo a confronto i vari modelli, restando ovviamente sulla fascia di prezzo a disposizione.

Tendenzialmente, l’abbiamo fatto in molti, dopo avere le idee più o meno chiare su quali dovrebbero essere le nostre esigenze, si iniziano a visitare le varie concessionarie, presenti nella nostra zona e in base all’offerta migliore proposta, ci si indirizza su quel veicolo.

Eppure il nostro metodo per risparmiare potrebbe rivelarsi inadatto, soprattutto dopo che è stata stilata questa lista con i marchi meno affidabili da acquistare. Molti sono super quotati ma in realtà non mantengono la qualità promessa.

I parametri analizzati per lo studio

Come riportano da autospecial.it, i modelli di auto attuali, considerati più o meno affidabili, sono stati stilati mediante una ricerca da parte di Consumer Reports, i quali hanno analizzato più di 330.000 veicoli. Di queste auto hanno osservato molteplici parametri per capire chi mettere sul podio e chi no, partiamo dalla trazione, all’impianto di climatizzazione, ai freni, l’impianto elettrico e così via.

Da questo studio quindi è emerso che i veicoli più affidabili, considerati i top di gamma fanno parte di questi marchi: Lexus, Toyota, Honda, Subaru, Mazda, Acura e Kia. Con le medaglie di oro, argento e bronzo sono stati incoronati i marchi giapponesi, questo perché dallo studio è emerso che i veicoli sono più affidabili, hanno un’elevata qualità, offrono buone prestazioni e riscontrano meno problemi meccanici.

Le auto meno affidabili secondo lo studio

Sempre secondo lo studio realizzato da Consumer Reports, riportato da autospecial.it, le auto meno affidabili del mercato, fanno parte di questi marchi, considerati spesso come l’eccellenza. Premettendo il fatto che “Ambasciator non porta pena”, ci teniamo a precisarlo, noi riportiamo semplicemente i risultati emersi dallo studio.

Detto ciò, dagli studi svolti, è emerso che le auto meno affidabili del mercato, fanno parte di questi marchi: Chrysler, Ford, Jeep, General Motors, Mercedes-Benz e Volkswagen. Porsche e BMW, hanno ottenuto un punteggio superiore, ma comunque non all’altezza del prestigio rilasciato nel corso degli anni. Cosa ne pensate di questo studio?