Casello, usa la corsia sconosciuta e non farai code a Natale | È sempre libera, fai prima che col Telepass

Dimentica le lunghe code ai caselli. Attiva subito il tuo dispositivo e-pass e preparati a vivere un Natale più sereno e senza stress

Le festività natalizie si avvicinano e con esse tornano le attese interminabili ai caselli autostradali. Ma c’è un modo semplice e veloce per evitare code chilometriche e raggiungere la tua destinazione in tutta serenità: utilizzare la corsia dedicata al pagamento elettronico e-pass e salterai le code come avessi il Telepass. Sebbene i due termini siano spesso usati come sinonimi, esistono alcune differenze. Telepass è una delle marche più conosciute di dispositivi di telepedaggio, mentre e-pass è un termine generico che indica qualsiasi sistema di pagamento elettronico senza contatto. In pratica, entrambi i dispositivi svolgono la stessa funzione, ma potrebbero esserci differenze in termini di costi, servizi aggiuntivi e copertura territoriale.

Perché scegliere la corsia e-pass?

Dici addio alle lunghe attese. Con il riconoscimento automatico del dispositivo e-pass puoi passare rapidamente il casello, senza fermarsi e senza dover estrarre contanti o carte. L’attivazione è molto semplice e può essere effettuata online o presso i punti vendita autorizzati. Una volta scelto il dispositivo più adatto alle tue esigenze, dovrai associarlo alla tua targa e installarlo sul parabrezza dell’auto. Basta attivarlo una volta sola e puoi dimenticare qualsiasi operazione al casello. Il pagamento infatti avverrà in modo automatico e sicuro. L’e-pass infatti, garantisce un pagamento tracciabile e protetto da frodi. Inoltre molti gestori offrono sconti e promozioni per gli utenti e-pass, permettendovi di risparmiare sul costo del pedaggio. E-pass rappresenta un vantaggio anche per l’ambiente. Riducendo le emissioni dovute alle lunghe attese, questo sistema contribuisce a rendere i viaggi più sostenibili.

Consigli utili

Prima di partire, verifica che il saldo del tuo dispositivo sia sufficiente a coprire il costo del pedaggio stimato. Puoi farlo facilmente tramite l’app o l’area riservata del sito web del tuo gestore. Molti gestori offrono servizi digitali dedicati che permettono di gestire il tuo dispositivo in modo semplice e intuitivo. Potrai visualizzare lo storico dei pagamenti, ricevere notifiche e accedere a servizi aggiuntivi. Inoltre, l’e-pass può essere integrato con altri sistemi di mobilità sostenibile, come i parcheggi automatici o i sistemi di pagamento elettronico per il carburante. Le tariffe possono variare a seconda del gestore, della tratta, del tipo di veicolo e dell’orario. Per conoscere le tariffe aggiornate, consulta il sito web dell’ente gestore dell’autostrada o utilizza l’app dedicata. In caso di dubbi o spiegazioni ulteriori puoi rivolgerti ai punti vendita autorizzati.