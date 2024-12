Lunotto posteriore, togli subito questi adesivi: la polizia sta chiedendo di farlo a tutti | Stai mettendo a rischio la tua famiglia

Attenzione agli adesivi per auto (Fonte: Foto di Madelyn Emery per Pexels) - www.f1world.it

Togliete subito questi adesivi dal lunotto posteriore, la polizia sta consigliando di farlo. State mettendo a rischio la vostra famiglia senza neanche saperlo.

Sarebbe bello vivere in una realtà, dove nessuno cerca di imbrogliare o fare del male agli altri, ma purtroppo sappiamo benissimo quanto sia un’utopia tutto ciò. Magari in futuro chi lo sa, ma per ora bisogna fare attenzione a tutto e non si può essere troppo ingenui.

Anche le azioni più semplici, se ci si trova di fronte a persone poco raccomandabili, possono diventare molto pericolose e ritorcersi contro. Diciamo che bisogna cercare di vivere nel mezzo, non troppo rigidi ovviamente, ma neanche troppo bonari. Mantenete il cuore, pensando comunque a quello che potrebbe succedere.

Per questo motivo, non stupisce che la polizia, stia consigliando a molti cittadini di togliere quegli adesivi dal lunotto posteriore. State mettendo a rischio la vostra famiglia senza neanche saperlo.

Le raccomandazioni della polizia

Sono molteplici le raccomandazioni che ogni anno vengono trasmesse dalla polizia, da altri enti, o dal passaparola stesso di altri cittadini caduti nella trappola, per cercare di proteggere la popolazione. Purtroppo i delinquenti inventano nuovi trucchi ogni giorno, e non è sicuramente facile restare aggiornati su tutto. Purtroppo oggi giorno, prima di agire, bisogna realmente contare fino a 10 e capire se quell’azione possa mettervi in pericolo e come farla, tutelandovi voi stessi.

Per farvi un esempio, tempo fa c’era l’incubo delle uova sul parabrezza, che venivano lanciate, sia per far spaventare il conducente, obbligandolo a rallentare o fermarsi, sia per fargli attivare istintivamente l’acqua del tergicristallo, per fargli pulire il vetro. In questa maniera, sia nel primo caso che nel secondo, visto che l’acqua con le uova si trasforma in un composto appiccicoso, il guidatore si fermava e veniva rapinato. In questo caso specifico, il consiglio era di non fermarsi in primis e di non azionare l’acqua del vetro, ma andare via e fermarsi in un luogo frequentato e al sicuro.

La verità sugli adesivi che in pochi conoscono

Tra le varie raccomandazioni che la polizia e chi per loro, stanno diffondendo online, c’è sicuramente il pericolo nell’apporre gli adesivi della famiglia, sul lunotto posteriore. Dovete toglierli subito se non volete mettere in pericolo la vostra famiglia, rivelando ai balordi, da quanti membri è composta la stessa, magari anche con nomi e cognomi.

Sono molte le truffe successe per questo accessorio di abbellimento, come per esempio ricattare il conducente, rivelando di avere preso in ostaggio uno dei membri della famiglia, oppure chiedere il rapido intervento per qualche incidente avvenuto ai danni di uno di loro e approfittando dell’assenza, svaligiargli casa e così via. Se fate una rapida ricerca online, vi usciranno queste e molte altre truffe possibili in questo contesto. Meglio tornare a essere più gelosi della propria privacy come prima dell’avvento dei social, non credete?