Nuovi autovelox anti maranza, questi multano anche se rispetti i limiti | Sono tarati per fare altro

I nuovi autovelox anti maranza ti multano anche se rispetti i limiti di velocità che ci sono sulla strada, attenzione.

Si accendono di nuovo le discussioni in merito agli autovelox. Quest’anno per queste apparecchiature con cui abbiamo da tempo fatta amicizia, non è stato di certo semplice, per via delle problematiche che sono sorte in merito al loro utilizzo.

Gli autovelox sono i veri e propri nemici di quelli che possiamo definire come gli automobilisti indisciplinati. Non ce ne voglia nessuno, ma in fondo il compito dell’autovelox è proprio quello di andare a cogliere in fallo coloro che superano i limiti di velocità.

Nonostante a più riprese si sia detto che ce ne sono fin troppi sulle strade italiane, essi sono stati in grado di ridurre notevolmente il numero di incidenti in alcune specifiche zone. Purtroppo la realtà è che ci sono strade particolarmente pericolose, in cui ogni anno ci sono incidenti anche mortali.

Gli autovelox sono nati proprio con questo scopo, ovvero ridurre i sinistri che avvengono per via della velocità eccessiva. Ma i nuovi apparecchi che verranno installati in strada, avranno un compito molto più importante, saranno in pochi a salvarsi dalle multe.

Non c’è pace per il caro automobilista

La realtà è proprio questa, purtroppo attualmente non c’è mai pace per il caro vecchio automobilista. Il 12 dicembre, è entrato in vigore il nuovo codice della strada, quindi con ogni probabilità ognuno degli utenti della strada, vedrà alzarsi la paletta nei momenti in cui le forze dell’ordine organizzeranno i controlli a tappeto di cui tanto si parla. Ci saranno poi sanzioni molto più severe, per coloro che infrangono determinate regole, come la guida è stato di ebrezza, ovvero l’utilizzo dello smartphone al volante.

Ma altrettanto pericoloso è il comportamento di chi infrange i limiti di velocità.proprio per loro sono previste sanzioni molto più salate e autovelox adibiti al controllo.

Ma i nuovi apparecchi hanno un compito differente

In realtà, pur chiamandoli autovelox, i nuovi apparecchi che sono comparsi su alcune strade europee sono totalmente differenti. Il loro compito è quello di andare a rilevare l’eccesso di rumore che alcune automobili provocano. Un controllo stradale, che mira anche a un minore inquinamento acustico sulle strade europee.gli apparecchi attualmente verranno posizionati sulle strade sette località francesi, tra cui: Parigi, Nizza e Tolosa.

Apparecchi sviluppati dalla società Bruitparif, avranno l’approvazione definitiva proprio nel 2025. Si prevede che in poco tempo essi non solo vengano installati su tutte le strade francesi, ma anche in quelle europee, quindi anche l’Italia potrebbe esserne interessata. Per tutti coloro che supereranno il numero di decibel consentiti, si prevede una multa fino a 135 €.