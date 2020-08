Party mode: l’addio rimandato a Monza

Lettura in 1 minuto

La Federazione ha concesso una settimana in più prima di rendere effettivi i provvedimenti circa l’eliminazione dell’ormai molto dibattuto “party mode”. Si tratta di una modalità con cui è possibile incrementare le prestazioni della Power Unit a seconda dell’esigenza in pista

A Barcellona si era molto discusso di questa nuova disposizione voluta dalla FIA. Tra le lamentele di chi, giustamente, considera questo genere di cambiamenti in itinere una scorrettezza sportiva e chi, invece, vuole vederci più chiaro, la stessa Federazione ha accolto le richieste di McLaren e Mercedes di posporre al GP di Monza (solo una settimana più tardi di quanto inizialmente deciso) la singola mappatura tra qualifica e gara.

Tale novità potrebbe avere importanti ripercussioni sulle prestazioni e l’affidabilità delle vetture. Questa verrebbe a interessare non solo la velocità sul giro secco in qualifica, ma anche l’impossibilità di adattare la macchina a condizioni di pista bagnata o con Safety Car.

L’addio del party mode è quindi rimandato a Monza.

E C’E’ CHI GRIDA ALL’INGIUSTIZIA

I team avranno così modo di controllare quali conseguenze avrà sul motore l’eliminazione di questo sistema di mappature. Potranno infatti scongiurare eventuali danni durante il weekend di gara.

In molti si sono stupiti di questo “dietrofront” della FIA che, se inizialmente sembrava ben decisa a “smascherare” ipotetici furbetti, adesso ha concesso tempo prezioso in più, di fatto tradendo l’immediata applicazione del provvedimento a partire dal prossimo GP del Belgio.

Come riporta Motorsport, nella prima lettera che la Federazione aveva inviato ai 10 team di Formula 1 si era appellata all’articolo 27.1 del Regolamento, che specifica che i piloti hanno l’obbligo di guidare da soli, senza l’aiuto del muretto box.

Tale decisione non è stata però ben accolta da molti nel paddock e c’è chi parla di ingiustizia. Per quale motivo applicare una nuova direttiva mirata al controllo di chi potrebbe irregolarmente avvantaggiarsi sugli avversari, per poi, di fatto, concedere loro più tempo permettersi in regola?