Partenza al semaforo: perché tutti sbagliamo in questa manovra | Può costare centinaia di euro di manutenzione

Negli ultimi anni le automobili sono molto cambiate, e la commistione tra le automobili con cambio manuale e automatico si è rimodulata negli ultimi 15 anni

Peccato però che non tutti gli automobilisti siano in grado di usare al meglio entrambe le versioni, e che continuino ad avere una serie di difficoltà nell’utilizzo di questa o l’altra versione di automobile, che sia con cambio manuale o automatica.

C’è da dire che le versioni automatiche delle automobili hanno invaso definitivamente le nostre vite, e comprensibilmente rappresentano una valida alternativa a quelle con cambio manuale, essendo peraltro più facili da usare dato che mancano totalmente di leva del cambio a 5 rapporti e frizione.

Il fatto è che l’utilizzo delle auto con il cambio automatico non si devono scegliere i rapporti, quelli che conosciamo come “marce”, e questo riduce moltissimo l’ansia dei conducenti meno esperti, costituendo un vantaggio non trascurabile in città, soprattutto in condizioni di ingorgo e traffico.

Ma tutte le persone che guidano un’automobile, che si tratti di conducenti di auto con cambio manuale o con cambio automatico, sono concordi nel dire che nessuno di loro sa come comportarsi al semaforo: l’auto deve rimanere in folle o con la marcia inserita?

Cosa fare al semaforo: folle o marcia?

Alla domanda se al semaforo si debba sostare con la marcia messa in folle, nel caso di un’auto con cambio manuale, la risposta è positiva. Questo perché con la marcia innestata nel cambio, la frizione si usura a causa della pressione costante sul corrispondente pedale.

Per quanto riguarda invece il cambio automatico, la risposta è più complessa, poiché questo tipo di automobile può essere dotata di due diversi tipi di cambio automatico, ossia quello a doppia frizione e quello con convertitore di coppia, ed a seconda di quello che è installato cambia un po’ la situazione.

Cosa fare con le auto automatiche

Nel caso del cambio automatico a doppia frizione, al semaforo è consigliabile scegliere la marcia cosiddetta “Dead” perché la frizione che gestisce i singoli rapporti e quindi la prima marcia, rimane “premuta” anche quando siamo fermi. Se dovesse essere lasciata la marcia “Drive” per troppo tempo, invece, si potrebbe causare un’usura prematura del rapporto.

Ma se la nostra auto ha un cambio automatico con convertitore di coppia, non è necessario selezionare la marcia “folle”. La collaborazione del motore con la trasmissione automatica, in questo caso, è più fluida e la sosta al semaforo con la D selezionata non causerà l’usura della trasmissione. E questo perché questo particolare tipo di automatico è progettato per resistere a questo tipo di utilizzo e funzionamento.