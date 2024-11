Nuova segnaletica verticale, se incontri questo cartello con il rombo non farti ingannare | La corsia sarà deserta e un motivo c’è

La segnaletica stradale continua a essere un vero problema sia per gli italiani che per gli stranieri, che non sanno cosa significhino i segnali

Ci sono delle segnaletiche infatti che sono molto importanti, e che se non vengono rispettate possono far correre il rischio di causare o subire grossi e gravi incidenti stradali, ma se gli automobilisti non conoscono, o non ricordano, il significato di questi cartelli, allora la storia diventa problematica.

In Italia sempre più spesso avvengono degli incidenti stradali proprio a causa della mancanza di conoscenza dei segnali stradali, delle precedenze e delle regole che normano la sicurezza stradale, e la stessa cosa molto spesso avviene anche in altri Paesi dell’Unione Europea dove la sicurezza stradale è molto importante ma non viene sufficientemente rispettata.

Ovviamente l’obiettivo della segnaletica stradale è quella di migliorare non solo la viabilità ma anche di evitare di impegnare troppe risorse umane nel controllo delle strade, che teoricamente potrebbero e dovrebbero essere auto controllate dagli automobilisti e anche dalla segnaletica e dai semafori.

Peccato che questo non accada, dal momento che una volta effettuato l’esame per prendere la patente, quasi tutti dimenticano completamente la teoria dello studio per prendere la patente immediatamente dopo aver superato l’esame.

Il segnale “incriminato” delle strade francesi

Il problema si pone anche sulle strade francesi, dove compare sempre più spesso il cartello con un rombo bianco su sfondo blu o un rombo luminoso su pannello nero. Questo cartello indica una corsia riservata esclusivamente a car pooling, autobus, auto elettriche e taxi.

L’obiettivo del governo francese, in questo periodo, è quello di incoraggiare il car-sharing e ridurre il numero di ingorghi, anche per migliorare la situazione delle emissioni di CO2. Grazie a questo segnale, alcune corsie delle strade che lo espongono possono essere temporaneamente riservate a queste categorie di veicoli durante i periodi di traffico intenso.

A cosa serve la nuova segnaletica

Altre corsie invece sono riservate in modo permanente durante una fascia oraria prestabilita o eventualmente per 24 ore, con l’obiettivo è di migliorare la fluidità del traffico e ridurre le emissioni di CO₂. Se non si rispettano queste indicazioni, può esssere inflitta una multa di circa 130 franchi.

Ma quali veicoli possono utilizzare le corsie contrassegnate dal rombo bianco? In Francia, solo i veicoli a emissioni ridotte possono circolare su strade o corsie contrassegnate dal rombo bianco su sfondo blu o nero. Questo include le seguenti categorie di veicoli: veicoli con almeno due occupanti, quindi anche le moto che devono portare un passeggero, veicoli elettrici con adesivo a zero emissioni, taxi, anche senza passeggeri, autobus e altri mezzi di trasporto pubblico.