Il meccanico avverte: “non comprare nessuna di queste auto, io non lo farei mai, ti spiego perché”

Un meccanico svela le 9 auto che non comprerebbe mai: perché non ne valgono la pena

Scegliere una nuova auto è un processo entusiasmante, ma anche un processo che dobbiamo saper fare nel modo giusto affinché il nostro veicolo, nel quale passeremo molte ore, diventi un alleato e non un elemento che ci causa più fastidi rispetto a quelli che possiamo accumulare nella nostra vita quotidiana.

Pertanto, al momento della decisione è importante valutare non solo il prezzo, ma anche i costi a lungo termine, come manutenzione e riparazioni. Chris Pyle, meccanico veterano ed esperto di Just Answer, ha rivelato i marchi delle nove auto che non comprerebbe mai, e le sue ragioni sono chiare: dagli alti costi di riparazione ai problemi di affidabilità.

Le prime sono le Tesla. Sebbene si distinguano per la loro tecnologia avanzata e pionieristica, Pyle sconsiglia di acquistarle, poiché ha individuato un “tallone d’Achille”: i costi di riparazione molto alti. Motori e batterie, se si guastano, possono costare più del veicolo nuovo. Inoltre, i pezzi di ricambio sono difficili da trovare ed estremamente costosi. Secondo le stime, la manutenzione di una Tesla per tutta la sua vita utile, osserva, può costare più di 5.000 dollari in riparazioni.

Poi ci sono le Rivian: si tratta di un altro marchio di auto elettriche, per le quali Pyle ha sottolineato ancora una volta lo stesso problema. Sebbene promettano un’esperienza premium, i costi di riparazione sono estremamente elevati. E Pyle lo illustra con una riparazione apparentemente semplice che è salita alle stelle fino a 42.000 dollari. Inoltre anche l’assicurazione per questo tipo di veicolo costerà un occhio della testa.

Veicoli commerciali, attenzione

Pyle sconsiglia anche di acquistare auto come i camioncini Ford, Dodge, Chevy, Nissan, Toyota, a causa del rapido deprezzamento. Il meccanico stima che nei primi cinque anni di proprietà questi veicoli perdano tra il 35% e il 55% del loro valore. Invece di acquistare un camioncino nuovo, consiglia di optare per uno usato, nel quale il primo proprietario si è già fatto carico della perdita.

Pyle riunisce anche la Jeep Renegade e la Fiat 500 perché, avendo la stessa tecnologia, può analizzare entrambi. Queste auto trascorrono più tempo in officina che in viaggio. Nonostante sia un’affermazione esagerata, dà l’idea di dove stiano andando i soldi dei loro proprietari. E sebbene di solito non si tratti di soluzioni costose, la frequenza dei guasti ne rende l’acquisto sconsigliato agli esperti .

Costi elevati (troppo) rispetto al prezzo di acquisto

La Ford Fiesta, considerata una delle auto più vendute al mondo ha, secondo Pyle, molti problemi con la trasmissione PowerShift. I proprietari hanno segnalato guasti costanti anche dopo la sostituzione delle parti principali . Per Pyle, la scarsa qualità della trasmissione e gli alti costi di riparazione rendono questa vettura un cattivo investimento. Anche le auto Nissan, in particolare quelle con trasmissione CVT, sono sulla lista nera di Pyle. Tra il 2013 e il 2018, molti proprietari hanno rilevato guasti alla trasmissione che hanno influenzato l’accelerazione, con scatti e marce irregolari, che possono essere pericolosi sulla strada.

Sebbene sia un veicolo popolare, la Jeep Grand Cherokee soffre di problemi di affidabilità. Con alti tassi di guasti precoci e riparazioni costose, Pyle consiglia di evitare questo modello a meno che non si sia disposti a pagare per una garanzia estesa. La scelta di un’auto va oltre il suo aspetto o la sua popolarità. I costi nascosti di riparazione e manutenzione, così come l’affidabilità a lungo termine, sono fattori cruciali quando si prende una decisione. Pertanto, è importante considerare l’impatto finanziario che potrebbero avere nel tempo.