Consumi auto, con questo metodo infallibile sbugiardi quanto dichiarato dalla casa sul libretto | Solo così saprai quanto davvero spendi in benzina

Quanti di noi si sono mai chiesti se i consumi della propria auto corrispondessero realmente a quelli dichiarati dalla casa automobilistica?

Il costo del carburante incide in modo significativo sul budget familiare; Ma quali sono i fattori che influenzano maggiormente i consumi di un’auto e cosa possiamo fare per ridurli? A questo proposito la discrepanza tra i dati ufficiali e la realtà quotidiana in quanto ai consumi dell’auto, è un quesito che affligge molti automobilisti. In questo articolo, ti forniremo una guida dettagliata per calcolare in modo preciso i consumi della tua vettura e scoprire se ci sono anomalie che potrebbero incidere sulle tue tasche. Conoscere i consumi reali ti permette di monitorare la spesa per il carburante e individuare eventuali aumenti anomali. Inoltre calcolando i consumi, potrai adottare comportamenti di guida più efficienti e ridurre l’impatto ambientale.

Quali fattori influenzano i consumi?

I consumi di un’auto sono influenzati da una moltitudine di fattori, tra cui ci sono le caratteristiche del veicolo. In generale i motori a benzina tendono a consumare di più rispetto a quelli diesel, mentre i motori ibridi ed elettrici sono i più efficienti. Inoltre anche peso, aerodinamicità e tipo di pneumatico possono influire sul livello di carburante necessario. Un altro fattore importante per i consumi è lo stile di guida. Le accelerazioni brusche comportano un maggiore consumo di carburante e la frenate trasformano l’energia cinetica in calore, disperdendo energia e aumentando i consumi. Viceversa evitando questi comportamenti, e mantenendo una velocità costante potrai guidare in modo più efficiente e sostenibile. La raccomandazione sempre valida è quella di tenere l’auto in perfette condizioni effettuando una manutenzione regolare ed attuare il metodo proposto per conoscere i consumi reali.

La procedura passo-passo:

Prima di iniziare, azzera il trip computer per registrare con precisione i chilometri percorsi. Fai il pieno fino all’orlo e annota il numero esatto di litri erogati. Successivamente percorri una distanza sufficientemente lunga (almeno 200-300 km) che comprenda diversi tipi di percorso (città, extraurbano, autostrada). Al termine del percorso, fai nuovamente il pieno e annota i litri erogati e ripeti l’operazione. A questo punto sottrai il chilometraggio iniziale da quello finale per ottenere i chilometri percorsi. Dividi i chilometri percorsi per i litri consumati: il risultato sarà il consumo medio in litri. Facciamo un esempio con un chilometraggio iniziale di 10.000 km e un chilometraggio finale di 10.350 km. Con 25 litri consumati il consumo medio si avrà con questa operazione (10.350 – 10.000) km / 25 litri = 14 km/l.