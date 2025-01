Parcheggi rosa: ecco perché sono diventati illegali | Da un giorno all’altro la legge contro le donne in gravidanza

In quanti di voi sanno che i parcheggi rosa sono diventati illegali? Da un giorno all’altro è cambiato tutto per le donne in gravidanza o con figli.

Il nuovo Codice della Strada ha portato con sé svariati cambiamenti a molti dei codici che erano stati già redatti negli anni indietro, per non parlare di quelli nuovi da poco introdotti, come per esempio la parte sui monopattini.

Parliamo di inasprimento delle sanzioni su molteplici punti, dalla guida in stato di ebbrezza, a quella sotto effetto di sostanze stupefacenti, fino ad arrivare alla guida con smartphone e per chi supera i limiti di velocità.

Tra queste varie norme non è passata inosservata quella che riporta come i parcheggi rosa siano diventati illegali da un giorno all’altro. Che ne sarà dei parcheggi per le famiglie e le donne in gravidanza?

Cosa sono i parcheggi rosa

I parcheggi rosa sono diventati molto gettonati in moltissime città italiane, in quanto è facilissimo vederli in prossimità dei centri commerciali, dei supermercati e così via. In pratica sono una sorta di concessione etica e moralmente logica, per agevolare le donne in gravidanza e le famiglie con figli fino a una certa età, a parcheggiare il più vicino possibile al luogo di destinazione.

Non tutti però sono sempre stati felici di questi parcheggi, un po’ come quegli automobilisti etichettati da Vittorio Brumotti di Striscia la Notizia, quando li sorprende a parcheggiare sui posti riservati ai disabili, in quanto a detta loro, non è corretto che persone bisognose hanno posti riservati e loro no. Per i parcheggi rosa però il discorso non si sofferma soltanto sull’opinione pubblica, ma anche su quell’affermazione per cui sarebbero illegali.

Sono diventati illegali dall’oggi al domani

Come mai i parcheggi rosa sono diventati illegali da un giorno all’altro? Come faranno le donne in gravidanza e quelle con figli a parcheggiare da adesso in poi? Secondo Matteo Salvini, come riportano da il Quotidiano Nazionale, questo e altri punti esclamativi, come per esempio la questione degli autovelox, saranno risolti proprio grazie al nuovo Codice della Strada.

In merito ai parcheggi rosa però, non si sa ancora come finirà anche perché come ha dichiarato Massimiliano Mancini, segretario della Upli: “I parcheggi rosa sono illegali…andrebbe sanzionata l’amministrazione che li dipinge. Perché l’articolo 188 bis del codice della strada rimanda al regolamento di attuazione che non è mai arrivato. I Comuni non possono sanare questa lacuna con un proprio regolamento perché non hanno alcuna competenza sulla viabilità…”. Dovranno essere quindi “dall’alto” a mettere finalmente un punto a questa storia.