Auto di seconda mano, il meccanico mette in guardia: queste lasciale perdere | Il loro costo nascosto è di 6.000€

Sempre un occhio di riguardo con le auto di seconda mano. Sicuramente permettono un grande risparmio, ma a volte è meglio lasciar perdere.

In un mondo dove l’elettrico è talmente in crisi da far dubitare addirittura che la transazione dalle tradizionali auto sia la panacea di tutti i mali in vista del 2025, quando dovremmo raggiungere le emissioni zero, l’acquisto delle auto usata rappresenta ancora una grande opportunità economica.

Lo dicono i numeri degli ultimi mesi dell’anno appena trascorsi, tutti positivi nel comparto della compravendita di auto usate. Una percentuale che supera il dieci per cento. Si è passati da 279.906 a 310.922, al netto delle minivolture.

In pratica per ogni 100 vetture immatricolate, infatti, quelle che hanno cambiato mano sono state 222 in ottobre e 195 nei primi dieci mesi dell’anno. In generale il 2024 ha segnato un segno più che ha superato il 7% in più rispetto al 2023.

L’acquisto di un’auto usata è ancora una svolta per molti automobilisti, una grande opportunità economica, con una sottolineatura: attenzione sempre, a volte il gioco non vale la candela e quello che può sembrare un risparmio può rivelarsi un acquisto più costoso del previsto.

Il consiglio del meccanico

Per evitare di commettere errori, è necessario esaminare attentamente il veicolo attenzionato, potrebbe presentare qualche problema che non si nota a prima vista, ma soltanto dopo un’attenta analisi che un meccanico può scovare.

Nel particolare Scotty Kilmer, prestigioso meccanico di auto, user noto nel mondo dei social, dove conta più di sei milioni di follower sui social. Ebbene l’americano spiega in uno dei suoi video cosa bisogna controllare in primis quando si va ad acquistare un’auto usata.

Focus sul cambio automatico

In uno dei suoi ultimi video su YouTube, il famoso meccanico americano ha sottolineato più volte dei rischi che possono comportare l’acquisto di un’auto usata con difetti al cambio automatico. Può sembrare un piccolo dettaglio, ma non lo è. Si tratta di un problema che può rivelarsi molto costoso, le eventuali riparazioni, dovute a vari motivi, possono arrivare fino a 6.000 euro. Eccolo lì che il risparmio si trasforma in spesa.

Magari è solo una mancanza di fluido di trasmissione, un problema di facile soluzione e che non comporta un grosso esborso di denaro. Se però il guasto è legato ad un modulo elettronico, oppure se è necessario sostituire l’intera trasmissione, ecco che il costo della riparazione sale, sale, sale. A quel punto meglio non rischiare. Uno dei consigli che il meccanico rivela è quello di schiacciare l’acceleratore con l’auto in movimento. Se la macchina non si muove, ma il motore sale di giri, allora sì che potrebbe essere un problema serio.