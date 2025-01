Parcheggi, con la nuova truffa rimani senza un soldo | La polizia avverte: “guardate per terra prima di salire in auto”

La polizia avvisa i cittadini di fare attenzione a quando parcheggiano, con la nuova truffa potrebbero rimanere senza soldi in pochi istanti.

Vivere perennemente con la guardia sempre alta è veramente snervante, perché è difficile non potersi mai fidare di niente e di nessuno al di fuori della propria comfort zone. Eppure, come diceva anche Rocky: “È la fifa che ti fa sopravvivere, e ti fa stare sveglio, capisci, sempre all’erta, in guardia…”.

In effetti è così, quando non ci sentiamo rilassati, i nostri sensi si attivano e ci aiutano a vedere più in là del nostro naso, purtroppo il problema avviene quando abbassiamo la nostra attenzione, perché magari stiamo effettuando un’azione di routine o perché siamo in un contesto apparentemente sicuro.

Ed è in questo momento che questa truffa può essere messa a segno. La polizia ha avvisato i cittadini, fate attenzione quando parcheggiate perché in pochi secondi potreste restare senza soldi.

Piccoli accorgimenti per evitare di essere truffati

Le truffe purtroppo sono all’ordine del giorno, non soltanto online ma anche fuori “nel mondo reale”. L’errore che fanno molti cittadini è quello di credere che a loro non potrebbe mai succedere e soprattutto che loro non si farebbero mai imbrogliare. Purtroppo, vista da fuori, con calma e senza essere coinvolti, è facile mantenere il sangue freddo, ma è quando siete voi i protagonisti che tutto cambia.

Oggi giorno i truffatori se ne inventano di ogni, pur di fregarvi, minando la vostra sicurezza, i vostri soldi e peggio ancora la salute dei vostri familiari. Per quanto possa essere difficile rispettare la frase “contate fino a 10”, cercate di farlo. Per quanto una situazione possa sembrarvi estrema, fermatevi sempre a pensare e chiedetevi se sia veramente possibile che per esempio un consulente di banca possa chiedervi di spostare tutti i vostri risparmi su di un altro conto o che un operatore delle poste abbia bisogno delle vostre credenziali per accedere al vostro libretto e ancora che un poliziotto o un avvocato possano chiedervi dei soldi per liberare un vostro parente che si trova nei guai con la giustizia.

La truffa del parcheggio

Purtroppo le truffe e i metodi per cercare di far “cadere” un cittadino sono molteplici ormai. I ladri cercano di colpirvi quando siete più vulnerabili, quando non vi aspettate che un fatto potrebbe sopraggiungere e soprattutto mentre siete indaffarati a svolgere le azioni di routine che praticate con costanza.

In questo caso, la polizia avverte: “guardate per terra prima di salire in auto”, in quanto c’è una nuova truffa che viene effettuata mentre avete parcheggiato l’auto. Precisamente quando salite in macchina o mentre mettete nel bagagliaio le buste della spesa, qualcuno vi informa che avete perso le chiavi o delle monete per terra. Nel momento in cui voi uscite dall’auto per recuperarli, il secondo ladro nascosto vi porterà via la borsa e tutti i vostri averi. Per questo motivo è fondamentale chiudere sempre l’auto anche se vi allontanate per pochi secondi.