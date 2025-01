Commissione Medica Locale: ecco a chi sta prescrivendo le spese auto da portare in detrazione | Ti compri una macchina nuova con uno sconto di 3.500€

Uno sconto di 3.500 euro grazie alla Commissione Medica Legale che sta prescrivendo le spese auto che devono essere portate in detrazione.

Quando si procede con l’acquisto di un’automobile si ha ben chiaro in mente che ci saranno delle ingenti spese da affrontare. Ci sono però alcune categorie di persone che possono beneficiare di agevolazioni fiscali piuttosto significative, in grado di abbattere i costi.

Proprio di recente la Commissione Medica Locale ha introdotto delle modalità completamente nuove per ottenere le detrazioni che semplificano l’acquisto di un mezzo di trasporto, risparmiando fino a 3.500 euro.

Le opportunità di cui si sta parlando non riguarda solo l’acquisto di un veicolo, ma anche il percorso di personalizzazione e di manutenzione straordinaria, al fine di rendere il mezzo idoneo al trasporto delle persone con ridotta mobilità.

A questo punto, occorre comprendere nel dettaglio come funzionano effettivamente le agevolazioni e quindi come è possibile beneficiarne.

Un’opportunità per risparmiare: chi può accedere alle detrazioni

Le agevolazioni fiscali di cui si parla riguardano quindi l’acquisto di elementi che siano in grado di adattare l’automobile all’utilizzo da parte di coloro che hanno dei bisogni particolari. Non si tratta solo di dispositivi che possono essere alquanto complessi, ma anche elementi semplici come può essere il cambio o la frizione automatica, che possono essere prescritti dalla Commissione Medica Locale.

L’incentivo è riservato in maniera specifica a persone che hanno delle ridotte capacità motorie che influiscono sia sulla guida, sa sulla possibilità di essere trasportati e per questo motivo si ha bisogno di veicoli che possano essere personalizzati. Le agevolazioni quindi, non si fermano alla sola persona con disabilità, ma anche e soprattutto per chi si prende cura di tale persona. Si può usufruire delle detrazioni una volta ogni 4 anni a meno che non vi sia stata la cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico in caso di furto o distruzione del mezzo.

Le patenti speciali: come funziona la detrazione del 19%

Il beneficio fiscale legato ai veicoli adatti è destinato a tutti i titolari di una patente speciale e che possono beneficiare della prescrizione da parte della Commissione Medica Locale per l’uso di dispositivi di guida specifici. Quello che si può ottenere è una detrazione Irpef pari al 19% della spesa sostenuta, ma che viene calcolata su un massimo di 18.075,99 euro. Un’agevolazione che si applica non solo sul costo del veicolo, ma anche eventuali interventi per rendere la vettura idonea all’utilizzo.

Al fine di godere dell’agevolazione occorre presentare specifici documenti tra cui: copia della patente speciale, carta di circolazione, fattura del veicolo o degli interventi effettuati. In questo modo si potrà risparmiare fino a un massimo di 3.500 euro.