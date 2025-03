Parcheggi a pagamento, adesso paghi 970€ se vuoi lasciarci l’auto: ma i rischi sono sempre altissimi

Rischi altissimi e la possibilità di pagare quasi 1000 euro se si lascia la vettura in un parcheggio a pagamento.

970 euro per un parcheggio, forse questa questione dei parcheggi a pagamento sta sfuggendo un po’ di mano. Come ben sappiamo negli ultimi anni i parcheggi nelle nostre città sono diventati quasi tutti a pagamento, una modifica che non piace agli automobilisti che si trovano in grande difficoltà nel momento in cui si deve lasciare l’automobile.

Anche il costo dei parcheggi è aumentato in maniera considerevole e per questo motivo, coloro che sono in qualche modo obbligati a lasciare la vettura in un parcheggio a pagamento, si aspetta una certa tutela.

La realtà però è che, nessuno offre sicurezza per ciò e intanto buona parte del denaro, viene speso proprio all’interno delle postazioni per automobili. Una situazione non particolarmente conveniente per gli automobilisti, che devono comunque fare i conti con una serie di spese.

Ma se 1,50 euro a parcheggio, già sembra una cifra importante, figurarsi invece, si si dovesse pagare addirittura 970 euro.

Quasi 1000 euro e l’auto che non è al sicuro

I parcheggi a pagamento sono un problema non di poco conto. Ovviamente il Codice della Strada in una qualche misura interviene anche sulla questione dei parcheggi e cerca di offrire una normativa che sia effettivamente in grado di tutelare gli automobilisti, che troppo spesso vedono i loro diritti calpestati. La normativa ci dice che i parcheggi blu dovrebbero essere ben alternati a quelli gratuiti, inoltre se le colonnine per i pagamenti sono troppo lontane o comunque non funzionati, si ha il diritto di non provvedere al pagamento.

Nonostante ciò si continua a discutere dei pagamenti da effettua e sembra semplice comprendere che una somma pari a 970 euro sia veramente notevole. Come se questo non fosse sufficiente, ecco che si rischia di trovare una brutta sorpresa quando di torna a prendere la vettura.

Attenzione agli automobilisti distratti

La brutta sorpresa a cui ci si riferisce, non è certo una multa, ma piuttosto un danno importante alla vettura. 970 euro è l’importo che ha dovuto pagare un automobilista spagnolo che aveva pagato 43 euro per lasciare la sua automobile in un parcheggio sicuro e invece al suo ritorno ha trovato un notevole danno alla vettura.

Come se questo non fosse sufficiente, qualcuno aveva a utilizzato la sua automobile, considerando che aveva 340 km in più rispetto alla sua partenza e la tappezzeria in pessime condizioni. Questo per chiedere ai cittadini di fare attenzione al luogo in cui si lascia la propria automobile, si potrebbe rischiare veramente tanto.