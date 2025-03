300.000€ di multa, ora se elimini questa carta la Polizia è obbligata alla sanzione: la controllano a ogni posto di blocco

Ad ogni posto di blocco la Polizia controlla questa carta e se non ce l’hai ti elevano ben 300 mila euro di multa, ti spennano veramente.

Al posto di blocco la Polizia controlla ogni minimo dettaglio e un solo errore ti può costare una multa che ti manda letteralmente sul lastrico. Non è certo una situazione semplice quella in cui si trovano gli automobilisti italiani che negli ultimi mesi, complice anche il nuovo codice della strada, sono protagonisti di numerosi controlli.

La Polizia è ampiamente impegnata nelle grandi e nelle piccole città, al fine di garantire delle strade che siano veramente molto sicure, scopo imposto proprio dalla modifica della normativa.

Questo si traduce in un numero maggiore di multe, con importi che sono stati aumentati con la riforma del Codice della Strada. Sanzioni più severe, per fare in modo che gli automobilisti rispettino le regole, se sia un metodo efficace o meno, questo lo vedremo nei prossimi mesi, ma al momento quello che è chiaro è che i portafogli di molti automobilisti sono rimasti vuoti.

Di sicuro tra i vari controlli, l’assenza di una sola carta, nessuno si aspettava potesse diventare la causa di 300 mila euro di multa.

Posto di blocco: ti conviene collaborare

Centinaia gli automobilisti che proprio negli ultimi mesi hanno visto diverse volte, alzarsi la paletta delle forze dell’ordine che procedono al controllo. Polizia, carabinieri, guardi di finanza e vigili urbani, sono tutti impegnati nel controllo delle strade. Si chiede loro di provvedere al blocco di coloro che procedono in strada in maniera irregolare.

Dal canto suo, l’automobilista dovrebbe sempre collaborare con le forze dell’ordine, senza mostrarsi ostile, comportamento che potrebbe essere anche controproducente. Se ci si mostra irrequieti, si lascia intendere di aver commesso un’infrazione, quindi meglio evitare. Come succedeva anche in precedenza, le forze dell’ordine sono chiamate a chiedere agli automobilisti di presentare loro tutta la documentazione necessaria.

La carta che ti costa cara

Ma la carta a cui ci si riferisce e che costa una multa molto salata, non è nessuno dei documenti che l’automobilista deve avere con se quando si mette al volante, ci si riferisce a quella che invece, si getta fuori al finestrino. Lasciare immondizia in strada espone al rischio di multe salate, ma anche lanciare cartacce e rifiuti dal finestrino.

Le sanzioni vanno da poche decine di euro, fino ad arrivare a 420 euro nei casi più pericolosi. Non si tratta solo del rispetto dell’ambiente, ma anche di una questione di sicurezza, considerando che i rifiuti possono colpire l’auto che ci segue, esponendo tutti a notevoli rischi.