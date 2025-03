NOVITA’ Ferrari, è il modello più economico che abbiano mai prodotto: te la porti a casa con 300€ | Ancora pochi esemplari

Arriva il modello più economico di Ferrari, con solo 300 euro te la porti a casa, ma sono pochi gli esemplari disponibili.

Quando dici Ferrari, sono molte le immagini che vengono in mente agli appassionati di motori e non solo. La scuderia di Formula Uno che ha puntato tutto su Hamilton per a sua rinvita, la casa automobilistica di lusso, il simbolo dell’automobilismo italiano, insomma, una vera e propria icona.

Gli appassionati sanno benissimo che però, i problemi che le case automobilistiche in questo periodo stanno vivendo hanno letteralmente investito l’azienda che non può certo fare a meno di scendere a compromessi.

Lei che da sempre propone modelli che non sono alla portata di tutti, adesso lancia la sua Ferrari più economica di sempre, quella che si possono permettere veramente tutti. Solo 300 euro per poterla portare a casa senza dover rinunciare a nulla.

Se anche tu, da sempre, sogni di avere un cavallino rampante, questo è il momento giusto.

Ferrari: colpa della crisi?

Qualcuno si chiede se questa scelta di presentare un modello super economico, non sia dovuto al desiderio di uscire dalla crisi che ha colpito duramente il mercato automobilistico. Le vendite di moltissime case automobilistiche sono in netto calo e purtroppo questo riguarda anche la Ferrari, che vede restare al palo, molti dei modelli lanciati sul mercato, lei che comunque si rivolge a un pubblico piuttosto d’élite, con taluni canoni di ricchezza e di status sociale. A questo punto ci si chiede se non sia preferibile decidere di aprirsi a un pubblico molto più ampio.

Anche la scelta di portare nella scuderia di F1 Lewis Hamilton, non è forse sintomo del desiderio di portare il popolo di nuovo vicino, a una Ferrari vincente, come non la si vede da moltissimo tempo. Insomma, il Cavallino Rampante si mette al fianco del proprio popolo.

Solo per veri appassionati

Ci dispiace per coloro che erano convinti di portarsi a casa una vera Ferrari in carrozzeria e pneumatici, ma quello che a 300 euro è possibile acquistare è la Ferrari SF-24, modellino Lego Technic. La monoposto presentata nel Febbraio del 2024, potrà arrivare a casa di chiunque la desidera, in 1361 pezzi di piccoli mattoncini colorati.

L’oggetto del desiderio di tutti gli appassionati, saranno in molti a volerla a casa come pezzo da collezione, già acquistabile sull’e-commerce Amazon, farsi scappare la possibilità di averlo, sarebbe veramente da matti.