Autolavaggio, adesso la multa è di 175€: se ci sei andato controlla subito la Polizia ti sta cercando

La perdita della targa all’autolavaggio non é evento raro. Seguendo alcuni consigli, è possibile evitare spiacevoli inconvenienti

L’utilizzo degli autolavaggi, in particolare quelli self-service, è un’attività che può sembrare banale, ma che in determinate circostanze può portare a sanzioni amministrative.

Talvolta accade che le spazzole rotanti degli autolavaggi, se non correttamente regolate o in caso di usura, possono esercitare una forza tale da staccare la targa, soprattutto se questa è fissata in modo precario o se i supporti sono danneggiati.

Recentemente, si è diffusa la notizia di un aumento delle multe per i poveri automobilisti la cui targa viene deteriorata agli autolavaggi, con un importo che ammonta a 175€ (art. 102 Codice della Strada).

Questi accadimenti hanno generato preoccupazione tra gli automobilisti, soprattutto tra coloro che frequentano abitualmente questi impianti.

Consigli utili

La targa dell’auto è un elemento fondamentale per l’identificazione del veicolo e deve essere sempre ben leggibile. Un lavaggio auto errato può danneggiarla, rendendola illeggibile e causando multe salate. Per evitare multe e rischi, è consigliabile seguire alcuni accorgimenti. É sempre opportuno utilizzare autolavaggi self-service autorizzati e dotati di certificazione. É utile verificare che l’autolavaggio utilizzi prodotti adatti e spazzole a setole morbide adatte alla funzione;

Infine bisogna controllare accuratamente che la targa sia ben fissata prima e dopo l’utilizzo dell’autolavaggio. Se possibile, opta per un lavaggio a mano, che è più delicato e ti permette di controllare meglio il getto d’acqua e i prodotti utilizzati. Anche se si preferisce lavare l’auto da soli, è importante seguire alcune precauzioni per evitare danni. In caso di dubbi o problemi, chiedere consiglio a un esperto.

Cosa fare se si perde la targa

Circolare con la targa illeggibile può comportare sanzioni amministrative con multe salate e ritiro della carta di circolazione. Per questo motivo dopo l’autolavaggio bisogna verificare sempre che entrambe le targhe siano al loro posto. In caso di smarrimento, sporgere denuncia presso le forze dell’ordine entro 48 ore. Se non si denuncia la perdita della targa entro 48 ore, si è soggetti a sanzioni che possono variare da 87 a 344 euro.

Per ottenere una nuova targa bisogna presentare la denuncia e la documentazione del veicolo. La richiesta di reimmatricolazione può essere presentata presso uno Sportello Telematico dell’Automobilista (STA), presente nelle delegazioni ACI e nelle agenzie di pratiche auto, oppure direttamente presso gli uffici della Motorizzazione Civile. È importante peró conservare con cura la ricevuta della denuncia, in quanto potrebbe essere richiesta in caso di controlli.