O’Sullivan: “Avrei potuto sfidare Hamilton”

Il campione di snooker, Ronnie O’Sullivan è considerato dalla maggior parte degli appassionati di questo sport come il più grande giocatore di tutti i tempi. Infatti continua a divertire il pubblico con i suoi successi ai vertici della competizione. Il quarantottenne inglese ha attirato l’attenzione dei media, al di fuori del tavolo da gioco, per una dichiarazione abbastanza audace. Parlando a Eurosport, infatti, O’Sullivan ha dichiarato che avrebbe potuto sfidare persino Hamilton. Il britannico ha affermato che se non avesse iniziato a giocare a biliardo, sarebbe diventato campione del mondo in qualche categoria di sport motoristico.

Il campione di biliardo quest’anno ha già vinto cinque tornei, tra cui l’UK Masters. Con la stampa si è soffermato a pensare a cosa avrebbe fatto se non avesse scoperto lo snooker. Nelle dichiarazioni O’Sullivan non si è fermato a immaginare una sua possibile vita in pista, ma addirittura ha affermato che avrebbe potuto sfidare il connazionale Hamilton. “Probabilmente avrei sfidato Lewis Hamilton, su una pista di Formula 1. Avrei potuto dargli del filo da torcere, perché sono abbastanza bravo in macchina. Penso di aver il dono per essere un buon pilota. Sarei stato sicuramente un campione del mondo in qualche tipo di sport motoristico. Su questo non ho dubbi”.

Bisogna essere forti per competere ad alti livelli

Alla domanda su cosa l’abbia reso così famoso e apprezzato dal pubblico, ha risposto: “Spero che sia solo per il modo in cui gioco a biliardo. Se è per la mia personalità, sono un ragazzo normale, un introverso. Se la gente pensa che sia un tipo rumoroso o sfacciato, si sbaglia, non sono quel tipo di persona. Penso che si debba essere un personaggio forte per superare quello che ho dovuto superare io. Mi riferisco sia fuori dal tavolo che sul tavolo di gioco, dato che il mio uno è uno sport competitivo. Lewis Hamilton, Tyson Fury, devono avere un carattere forte. Come anche Lionel Messi d’altronde”.

Alice Lomolino