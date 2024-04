Doornbos: “Leclerc non è abbastanza spietato per diventare campione del mondo”

Leclerc campione del mondo? Non è tosto quanto Hamilton o Verstappen. Questo il verdetto di Doornbos sul monegasco

Durezza d’animo, spietatezza, tendenza a far prevalere la sua opinione su quella degli ingegneri: tutte qualità che, a detta di Robert Doornbos, Charles Leclerc non possiede e questo, tra le altre cose, gli impedirebbe di diventare campione del mondo.

L’ex pilota di Formula 1 paragona il monegasco a Hamilton e a Verstappen ritenendo che questi ultimi abbiano più volte mostrato la loro spietatezza e schiettezza. “Supponiamo che la Ferrari ottenga la migliore vettura il prossimo anno, allora Hamilton mangerà [lui]“, ha detto Doornbos in riferimento a Leclerc. “Leclerc non mi sembra duro quando guardo gli errori che fa e come è con i suoi ingegneri”, ha poi aggiunto.

Nonostante sia ampiamente considerato il pilota più veloce in Formula 1, Leclerc ha vinto soltanto cinque gare da quando è in Ferrari e attualmente il compagno di squadra Carlos Sainz sta avendo la meglio. Lo spagnolo, infatti, ha conquistato due recenti vittorie, nonostante i problemi di salute che lo hanno coinvolto.

Anche Rosberg esprime la sua…

Il campione del mondo di Formula 1 2016 Nico Rosberg ha voluto esprimere un punto di vista simile a quello di Doornbos, ma relativamente al futuro rapporto Hamilton-Leclerc. Anche Rosberg è del parere che il temperamento di Leclerc non sarà tale da creare attrito con il sette volte campione del mondo.

Proprio lui che con Hamilton non ebbe un rapporto ottimale e con il quale è stato più volte coinvolto in varie battaglie per il titolo. Ha detto su Sky F1 trasmissione: “Siamo tutti in attesa di quella dinamica. Charles non sembra uno che entra troppo in conflitto con i suoi compagni di tè, questo lo renderà più facile”.

“Tuttavia, voglio dire, Charles è probabilmente il secondo miglior qualificatore là fuori dopo Max Verstappen, si potrebbe forse dire al momento. Quindi, sarà una dura, dura battaglia per entrambi davvero e penso che il livello potrebbe essere abbastanza simile, quindi sarebbe bello da guardare”, ha poi concluso.