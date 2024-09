Orrore per un’imprudenza da galera: bambina di 2 anni vola fuori da un’auto in corsa | Questo succede se usi così il seggiolino

Il recente fatto di cronaca successo ha lasciato tutti senza parole, una bambina di 2 anni è volata fuori dall’auto in corsa. L’opinione pubblica si è divisa, fatalità o errore nell’uso del seggiolino?

Quando si guida un’automobile ogni singolo passeggero deve essere messo nella condizione di poter affrontare il viaggio (breve o lungo che sia) in totale sicurezza. Per questo esistono le cinture di sicurezza per gli adulti, i seggiolini per i bambini, i poggiatesta e gli airbag, per fare in modo che in caso di sinistro, i presenti siano tutelati il più possibile.

Purtroppo si sa, non sempre tutto questo è sufficiente, in base anche al tipo di incidente, ma dagli studi, utilizzando tutti i DPI nella maniera corretta la percentuale di morte si riduce notevolmente.

Nonostante le varie direttive, quando si leggono sui giornali incidenti come quello avvenuto qualche giorno fa dove una bambina di 2 anni è purtroppo caduta dall’auto in corsa, sono in molti che si interrogano su di chi possa essere la colpa. Come mai il seggiolino non ha funzionato?

Seggiolino per auto: nuova normativa da settembre 2024

Da settembre 2024 è stata attivata una nuova normativa in merito ai seggiolini per auto, in quanto bisognerà acquistarli per esempio seguendo l’altezza e non più il peso del bambino e anche le modalità di installazione variano che siano nel senso di marcia o meno. A ogni modo i genitori o chi comunque necessita di questo dispositivo, dovrebbero prendere visione delle nuove regole anche per capire se il seggiolino attualmente presente nella loro auto sia omologato o meno.

Ricordatevi inoltre che è obbligatorio acquistare i seggiolini con dispositivo anti abbandono, visti i recenti e purtroppo spesso frequenti casi di cronaca per i quali i genitori purtroppo hanno dimenticato i bambini in auto.

Il caso della bambina di 2 anni

Qualche giorno fa abbiamo letto di un caso di cronaca che ha lasciato tutti quanti senza parole, in quanto una bambina di 2 anni, per motivi che sono ancora al vaglio degli inquirenti, è caduta dall’auto in movimento, fortunatamente non riportando conseguenze gravi, come leggiamo da ilgiorno.it.

Come leggiamo, al momento questa è ancora una sommaria ricostruzione che dovrà essere ancora appurata e verificata, pare che la bambina, regolarmente collocata sul seggiolino sarebbe riuscita non solo a sganciarsi in autonomia ma avrebbe anche aperto la portiera, probabilmente non bloccata. Cosa sia successo di preciso ancora non è chiaro e soprattutto si sta cercando di capire se il seggiolino possa essere stato montato in maniera errata o meno.