Ecco perché potremmo risultare positivi all’etilometro anche senza bere una goccia d’alcol

Anche senza bere alcol si potrebbe risultare positivi all’etilometro, oltre al danno anche la beffa, ecco per quale motivo.

Bere dopo aver assunto alcol ovviamente è vietato, oltre ad essere oltremodo pericoloso. Questo è anche il motivo che ha spinto a una rivisitazione delle regole a riguardo per quello che concerne le sanzioni previste per chi viene sorpreso alla guida dopo aver bevuto alcol.

Sappiamo bene che le sanzioni, che arrivano fino al ritiro della patente, sono determinate in base tasso alcolemico che viene riscontrato nel sangue del soggetto che viene sottoposto al controllo. Punire severamente chi, consumando alcol, mette a rischio la vita di tutti gli altri è oltremodo ragionevole.

Assumere alcol, soprattutto se in grandi quantità determina l’impossibilità di guidare lucidamente, di riuscire a gestire la propria automobile e in particolare di intervenire velocemente nel caso in cui vi fossero degli imprevisti inattesi.

Ma poniamo il caso in cui nonostante non si sia consumato alcol si risulti essere positivi al controllo dell’alcoltest, sarebbe veramente assurdo. Eppure la cronaca ci assicura che è possibile e il racconto dell’esperienza sembra avere veramente qualcosa di incredibile. Ecco le motivazioni per cui questo può succedere.

Il video è diventato subito virale

Ebbene sì, nostro caro automobilista, anche se non hai bevuto alcol è possibile che tu risulta positivo all’alcol test e questo anche se ti sembra effettivamente impossibile. L’avventura ha riguardato una TikToker che si è sottoposta al controllo dando un tasso alcolemico pari allo 0,11%, qualcosa da perdere la testa.

La ragazza sottoponendosi all’etilometro sottolinea come stia andando a lavoro e proprio lì avrebbe bevuto solo ed esclusivamente acqua. Ma allora come è possibile risultare positivi? Sembra essere qualcosa di assurdo, invece inspiegabilmente potrebbe succede. La motivazione sembra essere assurda, ma era da ricercare in quello che aveva mangiato.

Attenzione a come prepari il tuo cibo

In buona sostanza la ragazza era risultata positiva all’alcoltest semplicemente perchè aveva mangiato della carne macinata che aveva sfumato con della. Quindi l’alcol era rimasto all’interno della carne e per questo l’automobilista era positiva all’etilometro.

Qualcosa che ovviamente, potrebbe succedere veramente a chiunque. Il racconto è di una ragazza in Spagna, ma considerando i controlli sempre più intensi, sulle strade, non è certo da sottovalutare che possa succedere anche in Italia.