De Meo: “Alpine come una mini Ferrari”

Il piano è quello di creare nuove auto sportive che si rivolgano a un pubblico sempre più ampio ed esigente. All’esperienza ed efficacia, garantita da un marchio storico come quello Renault, si uniranno l’estetica e le qualità manifatturiere di Alpine, che sarà anche il nome ufficiale del team francese in Formula 1 dalla prossima stagione.

Inoltre, la collaborazione con Signatech ha permesso l’acquisto di un telaio LMP1 con cui tentare la fortuna anche nelle 24 ore di Le Mans. Una realtà sempre più ampia e all’avanguardia quella guidata da De Meo che, sicuro e fiducioso, ha sottolineato: “Alpine come una mini Ferrari“.

#eWays | @LucaDe_Meo: “As much as Megane-e with the Golden E at the end reinvents Megane, Renault is reinventing #Renault and I believe today’s event is a perfect kick off for the ride to come! 🌟#RenaultEWAYS pic.twitter.com/rPuipdf5JN

— Groupe Renault (@Groupe_Renault) October 15, 2020