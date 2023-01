Nuovo team in Formula 1 in un prossimo futuro?

Ormai non è più una novità. Sempre più case automobilistiche ambiscono alla Formula 1, sport di grandissimo appeal e con enormi potenzialità si crescita per i team. Ed ecco, dunque, che dopo l’annuncio ufficiale dell’imminente ingresso di Audì nella massima categoria motoristica a quattro ruote, nuove aziende bussano alla porta della classe regina.

Da anni il gruppo Andretti è alla ricerca di opportunità per poter affacciarsi a questo mondo, senza però più di tanto successo. Tuttavia le carte in regola potrebbero cambiare ben presto.

Nell’arco dì questa settimana, infatti, Andretti Motors ha allacciato i contatti con la più grande casa automobilistica americana, General Motors, con l’obiettivo di collaborare per un obiettivo comune: entrare in Formula 1, rappresentati dal brand Cadillac.

Andretti Autosport have announced a deal with Cadillac as they seek an entry into Formula 1.

This comes after FIA president Mohammed Ben Sulayem asked members of the FIA to investigate creating a “process for prospective teams in F1.#F1 #Andretti #AllAndretti pic.twitter.com/HjpsRdoydo

