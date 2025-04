Nuovo Codice della Strada, Salvini firma l’accordo: maxi-esborso da 2.000€ da luglio 2025 | Obbligatorio di legge

Matteo Salvini ha firmato l’accordo per quello che riguarda il Nuovo Codice della Strada e da luglio in poi si dovranno sborsare 2 mila euro.

Un lungo lavoro quello che Matteo Salvini ha condotto negli scorsi mesi, fino ad arrivare al nuovo Codice della Strada che ha reso la vita molto difficile a buona parte degli automobilisti.

Le nuove regole hanno fatto in modo che nel corso delle settimane si verificassero numerosi posti di blocco, tanti alt da parte delle forze dell’ordine e infine, una serie di infinite sanzioni, con delle patenti che hanno iniziato ad essere sospese per un gran numero di motivi.

Ma come se questo non fosse sufficiente, ecco che si va a scavare nelle tasche degli automobilisti e questo si traduce in una nuova spesa che colpirà tutti i possessori di automobili a partire da luglio di quest’anno.

Insomma, questo 2025 non sarà facile da dimenticare per molti italiani.

Nuovo Codice della Strada, alla ricerca di più sicurezza

Il Nuovo Codice della Strada ha richiesto un lungo lavoro da parte di Matteo Salvini, Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture che ha dovuto modificare anche i minimi dettagli per dare maggiore sicurezza agli automobilisti italiani. L’Unione Europea ha dettato le linee guida, affermando che il numero di incidenti sulle strade italiane sono ancora troppi e con una normativa più severa si cerca di riuscire a ridurre di netto gli incidenti mortali. Ad oggi ancora non è possibile avere numeri ufficiali, se non quelli che riguardano il numero di sanzioni e i loro importi.

Insomma, un cambiamento radicale che cerca di colpire soprattutto coloro che commettono infrazioni importanti come chi utilizza lo smartphone alla guida, ovvero, chi non indossa la cintura di sicurezza. In tutti questi casi l’intervento del ministro si è rivelata fondamentale.

Lotta senza sosta a coloro che commettono infrazioni

Tra le infrazioni per cui si è deciso di innalzare le sanzioni, vi è la guida in stato d’ebrezza. Chiunque verrà trovato con un tasso alcolemico superiore allo 0,5 mg/l non solo dovrà pagare una sanzione, ma dovrà provvedere all’installazione dell’alcolock, apparecchi molto criticato, considerando il costo che richiede per averlo in auto. L’alcolock ha il compito di evitare che la vettura si avvii nel caso in cui l’automobilista venga trovato positivo.

Si considera che, per l’installazione dell’apparecchio occorrerà provvedere a una spesa che si aggira intorno ai 2000 euro. Attenzione poi al corretto utilizzo, la sua manomissione potrebbe risultare molto più cara di quello che si possa credere.