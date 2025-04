Auto ferma, da aprile parte la multa da 1.667€ | Altro che sconto sull’assicurazione, sono considerate dei rifiuti

Da aprile se hai l’auto ferma rischi di dover pagare una multa da 1.667 euro. Niente più sconto sull’assicurazione.

Nuova modifica nel mese di aprile per quello che riguarda le automobili ferme. Se in precedenza si aveva la possibilità di utilizzare un’assicurazione con la quale si paga un importo minore, adesso tutto questo non sarà più possibile, considerando che si prevede una sanzione da più di 1600 euro.

Il Nuovo Codice della Strada sta dando del filo da torcere a tutti gli automobilisti e ha abbracciato una serie di elementi che dovevano essere specificatamente leggiferati. Quindi non è certo sufficiente intervenire sulla guida in stato d’ebrezza, né tanto meno quella senza le cinture di sicurezza, serve ben altro.

Si interviene quindi, sulle auto che sono ferme, su cui cade un obbligo ben preciso, ovvero quello di essere coperte da polizza assicurativa.

Ma ora si rischia veramente grosso, se provvedono a un controllo potresti passare un brutto quanto d’ora.

Auto ferma, ecco cosa occorre sapere

Non sono pochi gli automobilisti che, pur essendo in possesso di una vettura, la utilizzano solo di rado ed esclusivamente in specifici casi. Per questo motivo è possibile firmare un contratto di polizza assicurativa che possiamo definire come “agevolata”, considerando anche che che ci sono formule che permettono di pagare a seconda della quantità di chilometri che vengono percorsi. Un modo per risparmiare, una misura veramente importante, anche considerando il costo piuttosto elevato che occorre pagare quando si tratta di polizza assicurativa.

Quindi ci sono molte automobili che restano ferme a lungo e su di loro è stata posta attenzione proprio in questi giorni. Nonostante i controlli di che sono aumentati nelle ultime settimane per via del Nuovo Codice della Strada, per ricevere una sanzione non sarà necessario mettersi al volante, ma anche avere un’auto ferma all’interno di un garage. Come è possibile questo?

Ad essere fonte di una multa salata sono le automobili abbandonate

Si è intervenuti per quello che riguarda le automobili abbandonate, ovvero quelle che sono prove di targa, per evitare di risalire al proprietario. Ma per chi abbandona le verrete sono previste sanzioni che possono arrivare fino a 3.000 euro, senza considerare poi, le spese da sostenere per quello che riguarda la rimozione.

Al fine di ridurre il numero di veicoli che ogni anno vengono abbandonati, sono stati previsti bonus stati e comunali che mirano a migliorare l’aspetto della zona aiutando i proprietari di automobili a provvedere alla loro rottamazione. Il rottame è un rischio ambientale oltre a intralcio alla circolazione.